Cristina Brítez: “Logramos dar a los misioneros una oferta donde nos encuentran a todos juntos”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Cristina Brítez, se mostró satisfecha por el cierre de listas del sábado pasado donde el espacio logró contener al líder del Partido Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro, quien tras pedir internas para dirimir las candidaturas dentro del ala kirchnerista de Misiones, aceptó acompañar a la propia Brítez como segundo candidato a legislador nacional.

Cristina Brítez, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Radio Libertad

“Cuando se habían vencido los plazos legales habíamos dejado bien en claro que la voluntad política era que hasta el último día, la última hora y el último minuto del cierre, sumar a todos aquellos que entendíamos que debíamos estar todos juntos, que teníamos más coincidencias que diferencias. Seguíamos conversando en todo momento con el Frente Pays y logramos mostrar la oferta a los misioneros donde nos encontrarán a todos juntos”, se entusiasmó la actual legisladora nacional que buscará revalidar su banca.

Brítez señaló además que los cuatro integrantes de la lista, a la que además de ella y Bárbaro, se suman la sobrina de “Juanchi” Irrazábal y vicepresidenta del PJ misionero, Cristela Irrazábal y el hijo de la parlamentaria del Mercosur, Julia Perié, Marío “Pichi” Esper, fueron elegidos por la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como sus candidatos. “No es lo mismo tener otros diputados nacionales que no acompañen este proyecto nacional que los de Cristina. Cristina necesita tener estos diputados porque cuando llegue al Congreso vamos tener que pelear leyes que realmente perjudican a los misioneros y por eso tenemos que ser mayoría. Por eso es importante la boleta completa, para que Cristina tenga sus diputados que le respondan al momento de defender leyes”, indicó la oriunda de Eldorado.

Brítez además advirtió que el gobierno de Mauricio Macri buscará, en caso de ser reelegido presidente, una nueva reforma previsional que a su juicio será perjudicial para los jubilados y una reforma laboral. “Vienen por una reforma previsional mucho más ajustada y se vienen por la reforma laboral donde lo único que quieren es recortarles los derechos a los trabajadores”, dijo la diputada. En ese sentido recordó el caso de la fábrica de zapatillas Dass, ubicada en Eldorado, donde ya hubo despidos y donde hay rumores de más despidos.

Acerca de la campaña electoral, Brítez aseguró que no será muy diferente de su tarea habitual donde, según afirmó, mantiene reuniones con vecinos de toda la provincia para conocer de cerca las necesidades de los misioneros. “Lo que más le preocupa es la situación económica, no llegar a fin de mes, no saber cómo pagar las cuentas. Ayer estuvimos recorriendo y hablaba con una familia que tuvo que traer de vuelta a su hijo que estudiaba en la facultad en Corrientes, 4 años de facultad, el hombre se quedó sin trabajo y tuvo que regresar su hijo. Nos pedían para seguir, los propios vecinos nos organizan las reuniones”, reveló.

Para cerrar, Brítez dijo que la sociedad misionera ya demostró que le da la espalda a las políticas del gobierno nacional y puso como ejemplo las elecciones del 2 de junio pasado. “Mucho no va cambiar porque nosotros ya venimos recorriendo la provincia, trabajando desde diferentes temáticas y conversando con los vecinos. Va ser de reuniones con los vecinos y mirarlos cara a cara para saber por qué el misionero no está de acuerdo con Cambiemos, y lo volvió a ratificar el 2 de junio, con Mauricio Macri”, concluyó.