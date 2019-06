Dos casos de abusos en pocos días causan pánico en una conocida zona de Puerto Iguazú

Se trata de dos intentos de violaciones, de los cuales uno se habría concretado, en los que fueron víctimas una chica de 15 años y otra de 22. Ambos supuestos agresores están detenidos y pertenecen a la comunidad aborigen, precisamente a la Aldea Mbororé. La justicia de esa ciudad descarta que sean hechos habituales aunque confirmaron que no son las primeras denuncias pero sí que estos casos ocurrieron con pocos días de diferencia.

Martín Brítez, juez de Instrucción de Puerto Iguazú (Red Ciudadana)

Hace casi un mes, el pánico ganó terreno en una zona que solía ser tranquila en la ciudad de Puerto Iguazú. Es que se registraron dos casos de abusos, uno consumado y el otro impedido por un vecino, en Las 2000 Hectáreas. Ambos tienen a los sospechosos identificados y detenidos, uno es un joven de 23 años y el otro un hombre de 32. Los dos tienen en común que residen y pertenecen a la aldea Mbororé.

Martín Britez, juez de Instrucción de Puerto Iguazú, habló de la situación y lejos de asegurar que la zona se esté convirtiendo en peligrosa o que casos como esos mencionados sean habituales, llevó tranquilidad al deslizar que ambos están casi resueltos. Sin embargo, dijo que no son los primeros en ser denunciados y que en caso todos son los supuestos autores integrantes de la comunidad aborigen.

“Intervenimos en los últimos días de mayo, uno de los casos había ocurrido el 21. En la tarde de ese día, una joven de 15 años denunció que cuando transitaba con una motocicleta por la zona de las 2000 Hectáreas, una persona la abordó y la empujo del rodado. Al caer la agredió con intensiones de abusar sexualmente de ella”, dijo Brítez en un contacto periodístico.

Ante la consulta sobre la versión que circula del hecho, de que la joven primero pudo “zafar” y corrió a una casa desde la cual no respondieron a sus pedidos de ayuda, el magistrado confió en que esa fue su testimonial. “Había indicado que golpeó las manos en una casa y no le atendieron o le apagaron la luz. Cuando el atacante la encuentra nuevamente, fue gracias a un vecino que pasaba por allí que no se produjo el abuso”, agregó..

En este marco, Brítez indicó que la chica lo reconoció y lo identifica por los rasgos de pertenecer a una comunidad aborigen.” Esta detenido y fue identificado como Juan Carlos de 32 años, un artesano de la aldea mbororé”, afirmó.

También hubo otro caso con una chica de 22 cuyo atacante es también integrante de la aldea Mbororé. “En ese caso, ocurrido unos días antes, la víctima tiene 22 años. Su atacante tiene 23 años y responde al nombre de Beto. Los vecinos intervinieron pero una vez que la víctima ya había sido abusada, aportando datos para dar con el muchacho”, indicó.

Ante la preocupación que hay en la zona por estos hechos, el juez descartó que sean hechos habituales pero no dejan de sorprender cuando ocurren. Sin embargo, tampoco fueron los primeros y acotó que lo bueno dentro de todo es que están casi aclarados ya que ambos sospechosos están tras las rejas por que fueron identificados por las víctimas.

