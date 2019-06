Habló la mamá de Melany y desmintió que hayan recibido un mensaje sobre un posible secuestro

Continúa la desesperada búsqueda de la joven Melany Michelle Schendelbek, de 20 años oriunda de Wanda. Su mamá habló en medios nacionales y desmintió categóricamente que hayan tenido algún tipo de contacto con su hija desde su desaparición.

Mabel Saucedo, mamá de Melany, habló con el canal nacional Todo Noticias y aseguró que desde el último contacto, no han vuelto a saber nada de ella, lo que desmiente la versión que instaló el padre de la joven que aseguraba que su hija le envió un mensaje pidiendo ayuda porque había sido secuestrada y que se encontraba en la provincia de Entre Ríos.

Melany fue vista por última vez el pasado 13 de junio, de acuerdo a lo que denunció su papá, ante la Policía. Se presume que habría viajado a la provincia de Córdoba. Esta tarde a partir de las 18 se llevará a cabo una movilización, convocada por los familiares de Melany, en la Plaza Central de la localidad de Wanda.

Ante cualquier información sobre el paradero de Melany, dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

El caso

La joven de 20 años desapareció el jueves de su casa en Wanda y hasta el momento nada se sabe de ella. Según la versión que circulaba la familia recibió unos mensajes desde su celular pero no todos habrían sido escritos por la chica. Supuestamente, la información que se maneja en la investigación, Melany había partido a Córdoba pero en la familia no dieron detalles de esto. Solamente que hay mensajes que saben que no fueron escritos por ella, por la manera de expresarse.

Esos mensajes de acuerdo a lo trascendió, dicen que estaría en Paraná, Entre Ríos, secuestrada y dopada con algún suero o droga. También se menciona un auto marca Volkswagen Suran color gris y se habla de un hombre “grande” con acento paraguayo. Todo esto está siendo analizado por la Policía que no descarta el secuestro pero también investiga otra cuestión que rodee a la desaparición de la chica, como que pudo ausentarse por sus propios medios.

Están a cargo de la investigación la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, además de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Misiones y otras dependencias que permanecen en contacto con la Policía de otras provincias a fines de descartar o corroborar que se trata de un caso de Trata de Personas.