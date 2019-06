Emma, la primera reina trans de Misiones: “Todos somos seres humanos y queremos el mismo respeto”

Hace dos semanas, se elegía en Misiones a la primera reina trans que representará a la provincia, este domingo en el certamen nacional en Córdoba. El título fue para Emma Aylen Verón, una jóven de 28 años, coiffure profesional y miliante en la lucha por la igualdad de las identidades disidentes.

Es la primera vez que en la provincia se realiza este tipo de certámenes, en un contexto donde la lucha por la igualdad se hace cada vez más fuerte a lo largo y ancho del país. Para Emma, estos eventos como las elecciones reinas, ayudan a visibilizar más a las personas trans “como estamos ocultas, esto hace que la gente nos conozca, que vea que no es como piensan que las chicas trans somos personas de la calle y que no salimos de ese lugar” expresó.

Emma trabajó 8 años en el ámbito político de la provincia aún siendo varón, su trabajo era uno de los principales frenos para no poder ser quien deseaba, por miedo a ser rechazada de su ámbito laboral. Un día decidió seguir a sus sentimientos y comenzó a estudiar coiffure, “ahora soy mi propia jefa” cuenta sonriente.

“Todos somos seres humanos y queremos el mismo respeto, no está bueno ser marginadas, es un proceso, para ser lo que uno quiere ser tiene que sentirlo”, indicó “cuando tome la decisión dije “bueno basta, hasta acá llegué, si me aceptan me aceptan”, y me arriesgué a perder amistades y en realidad fue todo lo contrario, la gente me acepto, mis amigos son lo más bueno que me paso en la vida, gracias a ellos soy quien soy”

Para Emma no todas las personas que dudan de su identidad de género tienen una familia que vaya a comprender la situación, en su caso no tuve rechazos de parte de sus seres queridos. Sin embargo, recomendó a quienes estén pasando por esta situación, a que se arriesguen a vivir la vida de la forma que quieren ser “es feo no poder ser quien uno quiere ser y reprimirse, es una lucha que estamos viviendo día a día y cada vez va cambiando y se va aceptando”.

La reina provincias de mujeres trans competirá este domingo en Córdoba en el certamen nacional junto a chicas de todas las provincias. De consagrarse ganadora, la competencia por el trono internacional seguirá en Barcelona, España.