Aseguran que “no es veraz” el relato de la misionera que denuncia a encarnacenos y agentes de tránsito

Una argentina denunció a través de un audio que se viralizó, que una mujer en connivencia con agentes de tránsito la culparon de un choque que no cometió y tuvo que pagar por el daño de un vehículo. Por otra parte, la otra involucrada, desde Encarnación, asegura que la misionera no quiso hacerse cargo del daño que provocó y la acusa de contar “una versión que no es la que ocurrió”. Ahora desde Tránsito de Encarnación, Mario Martínez, también sostuvo que “no fue como relató la argentina”, y dijo que están analizando las cámaras del circuito comercial para emitir una versión oficial.

Mariano Martínez. Radio República

La argentina aseguró en un audio que buscaba informar a todos “lo que está pasando en Paraguay”. Según la mujer, dejó su auto estacionado frente al centro comercial Alaska y cuando salió del lugar tenía un auto frente al suyo y efectivos de tránsito acusándola que había chocado y pretendían hacerle el acta y llevar su vehículo al corralón. La argentina dice que la dueña del vehículo le pidió 2.200 pesos y recién cuando le dio el dinero los agentes le devolvieron su cédula. “Cuídense”, recomendó la argentina en su audio y aseguró que “ven un auto con patente argentina y se aprovechan”.

Argentina que denuncia.

Por otra parte, Mariana, propietaria del otro vehículo, contó que trabaja en el circuito comercial de Encarnación. Dejó estacionado su vehículo donde siempre lo deja y cuando salió, vio el auto de la argentina pegado al suyo. “La espero a la señora para que me pueda ver y pagar el daño de mi vehículo. No se pudo hablar con la señora, era una persona muy prepotente. Entonces tuve que llamar a los de tránsito quienes vinieron y le dijeron que debía hacerse cargo del daño. La señora se acercó hablar conmigo y me pidió por favor hacer un arreglo amistoso y que se iba hacer cargo del daño y aceptó que tuvo la culpa”, narró y aseguró que dio su versión “porque lastimosamente esta señora está dando otra versión de los hechos”.

Mariana de Encarnación.

Tránsito de Encarnación emitirá una versión oficial

El subdirector de Tránsito de la municipalidad de Encarnación, Mario Martínez, aseguró que están averiguando y “hemos logrado rescatar imágenes del circuito cerrado y constatamos que lo que dijo la señora argentina no fue tan cierto”, declaró en diálogo con Radio República.



“hicimos un llamado a las partes y estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y con las imágenes detectamos que no es tan así como dice la ciudadana argentina. Una vez finalizada la investigación vamos a dar la versión oficial”, manifestó el funcionario de la vecina ciudad.



“Por los visto la ciudadana argentina no tenia activado el freno de mano y el auto se habría movido solo hacia adelante”, indicó también Martínez.



“Ambas partes estuvieron dialogando entre sí y no quisieron que agentes de tránsito realicen el procedimiento”, dijo sobre lo ocurrido ese día.

Mariano Martínez en Radio República (Segunda Parte)

En cuanto a las imágenes que analizan detalló que “muestra que el vehículo se movió sólo y embiste levemente al vehículo que estaba adelante”.



El funcionario dijo que solamente en caso de accidente leve, si el vehículo está en condiciones, con seguro y demás papeles al día, no es llevado al corralón. “A través de instancias de los seguros se va manejando todo”, explicó.