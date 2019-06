Nación aprobó suba de pasaje del Tren Posadas- Encarnación que establece un costo máximo de $171

A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, desde mañana a las 00:00 horas entrarán en vigencia el margen de nuevos precios para los servicios del traslado en tren Posadas- Encarnación. No obstante, en la oficina fronteriza, desconocen tal medida y sostienen que la aplicación de nuevas tarifas tiene un tiempo de implementación de entre 24 y 48 horas, por el cambio de la señalética.

En el Boletín Oficial de la Nación hoy se publicó la Resolución N° 347 (RESOL-2019-347-APN-MTR ), donde se indica la aprobación a las nuevas tarifas para el transporte ferroviario de pasajeros del Posadas- Encarnación, medio que hoy es explotado por Casimiro, que también tiene casi el 90 por ciento del sistema integrado de transporte urbano de pasajeros. El anuncio proveniente del Ministerio de Transporte de la Nación notifica su pronta entrada en vigencia desde las 00:00 hs después de publicada, es decir -en teoría- mañana.

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Apruébanse como tarifas de referencia mínima y máxima, las indicadas en el Anexo (IF-2019-53248563-APN-SSTF#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución, para el servicio ferroviario internacional de pasajeros entre la Ciudad Posadas, Provincia de Misiones, REPÚBLICA ARGENTINA, y la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz; las que regirán a partir de la hora CERO (0) del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 2°. – Facúltase a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a aplicar la tarifa dentro del rango de tarifas mínima y máxima, establecidas en el Anexo de la presente medida.

Según el documento citado, tendrá una tarifa de referencia de $114 , una mínima de $56 y una máxima de $171.

Misiones Online no logró confirmar esta versión desde la empresa administradora del servicio, pero conversó con algunos trabajadores de la empresa los que indicaron que no habían sido informados sobre esa alza y que los cambios tarifarios no se dan de manera inmediata porque requieren de un cambio en toda la comunicación y señalética del espacio y eso requiere un aviso previo de entre 24hs y 48 hs, por lo que se especula que mañana aún no entraría en vigencia este decreto.

