Después de hacer el anuncio en Misiones Online, Código Cerveza se despidió de sus clientes en las redes sociales

“Con mucho dolor, decidimos cerrar a fines de junio”, expresan desde Código Cerveza. La cerveteca posadeña que se expandió regionalmente y tras 9 años de trabajo debieron cerrar ahorcados por los costos para mantener el emprendimiento y producto de la crisis. Guillermo Poujade, su propietario dio la noticia a Misiones Online y Radio Libertad esta mañana.

El texto que difundieron en las redes:

Solamente uno de cada diez emprendimientos logra posicionarse en un mercado competitivo. Y éste fue el gran logro de Código Cerveza durante los nueve años que brindamos nuestros productos y servicios en el mercado local, primero, desde la esquina de San Lorenzo y Av. Roque Pérez y, luego, desde Rivadavia y Roque Pérez, además de las tres franquicias: en Posadas, Santo Tomé (Corrientes) y Resistencia (Chaco)

Dicho posicionamiento – basado en un muy buen Plan de Marketing, en la innovación y en el enfoque al cliente – nos llevó a convertirnos en la única empresa en Sudamérica con la mayor variedad de cervezas (más de 350, en su mayoría importadas), a ser pre-seleccionados por la editorial británica Phaindon para concursar como uno de los diez lugares emblemáticos del mundo relacionados a la cerveza, y a obtener varios premios como, por ejemplo, el “Premio al Emprendimiento Innovador 2011” – otorgado por la ONG Inicia – y el reconocimiento de Economis a nuestro fundador, el Lic. Guillermo Poujade, como “Empresario del año 2017”.

Además, desde Código Cerveza impulsamos en Posadas, entre otras cosas, el festejo de San Patricio, la capacitación no solo al equipo de trabajo sino también al resto de la comunidad en la atención comercial a personas ciegas y fuimos la primera empresa en convertirnos en “Espacio amigo, lugar seguro” para la lucha contra el acoso callejero.

Pero, lamentablemente, tantos años de trabajo, esfuerzo y sacrificio no fueron suficientes para la continuidad de nuestro negocio. Hicimos todo el esfuerzo y sacrificio de nuestra parte pero, lamentablemente, en un país como el nuestro, todo eso no fue suficiente… El consumo cae cada vez más y los costos fijos no paran de subir, así que es muy difícil que un negocio sea rentable en el contexto actual, especialmente en un país como Argentina, que destruye sueños.

Así que, con mucho dolor, decidimos cerrar el negocio a fines de junio. Las, ahora, ex franquicias seguirán trabajando con su marca propia, como negocios independientes, y nuestro local de Rivadavia y Roque Pérez lo hará durante todo junio, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30hs, ofreciendo la mercadería al 50%.

Esta situación se repite en muchas PyMEs, no solo a nivel local sino también nacional, lo que implica un gran problema ya que – según una de las conclusiones de la conferencia anual de la Fundación Observatorio PyME (FOP), llamada “Sin empresas no hay empleo y no hay futuro” – se necesitan de manera urgente más empresas en la Argentina para que pueda crecer el empleo, ya que las empresas privadas son las que generan empleo y las que indirectamente sustentan el empleo público.

La supervivencia de las empresas se redujo casi 10 puntos porcentuales: mientras que la mitad de las empresas pasaba los 5 años de vida en el período 2003-2007, a partir de 2008 esa proporción cayó a 40%. En el año 2015 nacieron 10.000 empresas menos que en el 2011, caída que se explica por el cierre de micro y pequeñas empresas, mientras que en el 2016 cerraron 69.325 empresas y en el 2017, el número ascendió a 72.950.

Entre las causas figuran la falta de crédito, la presión fiscal, la caída del consumo, la suba de costos fijos, el escaso apoyo estatal, los deficientes programas de ayuda a las PyMEs, las casi inexistentes fuentes de financiación, los excesivos controles gubernamentales, las altas tasas impositivas y el alto costo de las fuentes de financiación disponibles, entre otros.

De acuerdo con la CEPAL, “en los países subdesarrollados, entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años. La Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa afirma taxativamente que: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos llega al 5º año de vida”.

Teniendo en cuenta estas cifras, para nada alentadoras, podemos decir que Código Cerveza superó con creces los cinco años de existencia hasta llegar a los actuales nueve, aportando innovación, creatividad, diferenciación y experiencias únicas, y fue, indudablemente, fuente de inspiración para muchos otros emprendedores de distintos rubros.