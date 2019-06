Emblemático comercio de Posadas cerró sus puertas por culpa de la crisis

El incremento en los costos y la caída del consumo no hizo discriminación a emprendimientos que supieron no sólo instalarse, sino expandirse. El 31 de mayo fue el último día de trabajo de la conocida cerveteca misionera Código Cerveza. “Cerramos por el mismo motivo que cerraron muchas pymes de nuestro país”, dijo su propietario Guillermo Poujade.

Guillermo Poujade. Radio Libertad.

Guillermo Poujade fue el creador de Código Cerveza, la cerveteca que era incluso requerida en Posadas por turistas extranjeros, supo expandir el negocio a nivel regional con locales en Chaco, Corrientes y franquicias dentro de la capital misionera. El empresario innovó dentro del rubro generando eventos, actividades y también forjó una tienda online.

El 31 de mayo debió cerrar las puertas de su creación, de diez años de esfuerzo, de fuentes de ingreso y familias que dependían de este proyecto. Las franquicias, en tanto, operarán con la marca hasta diciembre y luego estará en ellas la decisión de qué camino seguir. “El consumo interno se cayó a pedazos y en nuestro caso, como toda micro pyme necesita espalda financiera para soportar momentos de contextos tan duros”, manifestó.

Respecto a los empleos, marcó que es importante poner sobre la mesa que la pérdida del trabajo es no solamente de los empleados, sino del empresario. “Las víctimas somos todos: mi equipo y yo, que también tengo que reinventarme a mis casi 50 años y después de haber instalado una marca, posicionado no solamente en Posadas, sino a nivel regional y con un potencial invaluable”, marcó el emprendedor. En su local trabajaban tres personas que se quedaron desempleados.

Para ilustrar el impacto que generó en él y sus trabajadores este cierre, recordó que terminaron un 2017 con una expansión real y cierta, con dos franquicias en Posadas, una en Chaco y otra en Corrientes. “Pero, en el 2018 no solamente no crecimos, sino que ahora terminamos cerrando”, lamentó.

Analizando la situación en general, observó que en el 2014 comenzaron a visualizarse algunos problemas, donde el Estado brindaba cada vez menos o nada de apoyo a las Pymes. “Argentina tiene una Pyme por cada 2600 habitantes y Chile, una por cada 90 habitantes. Hablamos de un país limítrofe, con la misma cantidad de recursos que pueda tener Argentina, pero con una gestión más eficiente que en este país”, cuestionó Poujade quien advirtió que “inevitablemente van a morir muchas pymes más”. En la misma línea de análisis se lamentó que el país, el Estado no acompaña a los emprendedores y observó que a veces los consumidores tampoco acompañan ya que prefieren ir a Paraguay sin tomar conciencia colectiva de apoyar el empleo local.

Ahora Poujade decidió reinventarse en su profesión de base: el marketing. “Si bien es lo que me apasiona, me gusta, no era la idea. Este país se encarga de destruir sueños increíbles”, finalizó.