Los dirigentes del Grupo Callao transmitieron el reconocimiento al gobernador Passalacqua, al electo Herrera Ahuad y al conductor de la Renovación, Carlos Rovira

Con la presencia de una importante presencia de dirigentes y militantes que se acercaron este sábado a la sede de UOCRA de la avenida López y Planes a escuchar los lineamientos de los dirigentes cercanos al pre candidato presidencial Alberto Fernández que integran el denominado Grupo Callao, Federico Martelli y Cecilia Gómez Miranda, quienes vinieron a intercambiar opiniones y estrategias de campaña.

Previamente, en una entrevista con Misiones On Line los dirigentes nacionales, además de responder sobre situaciones de las actividades de Alberto Fernández, admitieron que el acuerdo con Sergio Massa está muy cercano y transmitieron su reconocimiento al gobernador Hugo Passalacqua, al gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad y al conductor de la Renovación, Carlos Rovira, por el resultado electoral del pasado domingo.

Explicaron que están trabajando con Alberto Fernández desde el Grupo Callao, “con otro grupo de compañeros desde principios del año pasado a través de una convocatoria muy generosa que tuvo Alberto de empezar a pensar y conformar un espacio de dirigentes con experiencia de gestión y empezar a pensar una Argentina distinta, un futuro diferente para los argentinos, viendo como estaba actuando el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, el retroceso y deterioro que venimos teniendo, desde ahí nos juntamos y empezamos a pensar distintas actividades, programas planificación económica, de la comunicación, como trabajar con el electorado”.

Consultado sobre el posible acuerdo con el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, Martelli dijo que según tiene entendido, “están muy avanzadas las conversaciones, el acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa está muy cercano y lo que para nosotros es importante es que todos los dirigentes que tienen responsabilidad social y electoral puedan conformar un frente lo más amplio posible que ponga por delante la defensa del trabajo y la producción. Tiene que quedar claro, conceptualmente, que el espacio que nosotros queremos armar no es en contra de nadie sino para tenderle una mano a aquel que tiene una fábrica, una Pyme un comercio, aquel trabajador que ha visto disminuido su poder de compra y que necesita un gobierno que lo defienda, ojalá podamos construir lo más amplio posible, no solamente para ganar las elecciones sino para gobernar a partir del 10 de diciembre porque vamos a recibir un país en una situación crítica y va a requerir de todos”.

PASO y debate

Sobre una eventual participación de Fernández en las PASO, el dirigente recordó que éste viene planteando la necesidad de defender la institucionalidad y defender las leyes vigentes, “la de las PASO es la ley que rige el formato de definición de candidatos dentro de cada frente así que si hay otro candidato representativo o que quiera competir seguramente va a tener la oportunidad de hacerlo. Igualmente creo que lo fundamental es que nosotros encontremos el consenso más amplio posible y donde estén todos los dirigentes de acuerdo para ir todos juntos en agosto y en octubre, venimos a ampliar y mejorar la democracia no a restringirla ni prohibirle a nadie participar”.

También recordó que el debate de los candidatos es parte de la ley y es obligatorio hacerlo está establecido así, “Alberto lo que quiso decir es que si va a un debate y es Macri el candidato, porque todavía no se sabe si realmente él va a ser el que se presente como pre candidato a residente en las PASO, y el debate está él lo va a tener, porque no deja de ser una persona que en el debate anterior prácticamente todo lo que dijo no se cumplió y fueron mentiras”.

Felicitaciones por resultado electoral

Por último, al referirse a su presencia en la provincia, destacaron en principio “trasladar nuestras felicitaciones al gobernador electo (Oscar) Herrera, al gobernador saliente (Hugo) Passalacqua por la buena gestión que hizo, creo que los resultados en la provincia tienen que ver también con cómo viene trabajando la Renovación, también traer el saludo al conductor de la Renovación, Carlos Rovira y venir a plantear que tenemos que tirar todos del mismo carro, porque la Argentina sale adelante si construimos un proyecto económico, político y social común y en ese proyecto las provincias que tienen un gobierno exitoso tiene un lugar central, porque Misiones ha demostrado que aun en el peor momento de la crisis económica su gobierno se ha ocupado de los que menos tienen y ha tratado de mitigar el impacto de la crisis nacional en la provincia. No solo venimos a conversa sobre las actividades e iniciativas de campaña de Alberto sino que también venimos a escuchar y ver que opinan los dirigentes de la provincia”.

EP/E.J.