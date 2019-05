Sin imágenes de Cristina, Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña: “Vamos a hacerlo otra vez”

En las imágenes, el exjefe de Gabinete es el único orador de un acto en el microestadio de Ferro. Consenso político y críticas a Cambiemos.

Después de encabezar un acto junto a Cristina Kirchner en Merlo, comenzó a viralizarse en las redes sociales el primer spot de campaña de Alberto Fernández: “Para salir del laberinto al que vamos a entrar el diez de diciembre, debemos trabajar todos, codo a codo. Nadie sobra, todos hacen falta”, aseguró el funcionario K.

En las últimas horas comenzaron a circular dos videos con imágenes de los primeros actos de la fórmula Fernández-Fernández. Uno en el que la imagen de Cristina Kirchner tiene preponderancia y hay un llamado a la unidad política y otro en el que Alberto Fernández es el único orador y lanza críticas a Cambiemos por la situación actual del país.

Con tono electoral, Fernández hizo hincapié en un mensaje de unidad política. “A los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque para eso nacimos y hacemos política. Cuando llegamos en 2003, uno de cada cuatro argentinos buscaba trabajo. Algo parecido a lo que pasa hoy. Una vez con Néstor lo hicimos. Estábamos endeudados como ahora y lo sacamos adelante sin hacerle padecer a ningún argentino el costo”, señaló.

“Y Macri dice que ‘estamos mejor’. Vamos a hacerlo otra vez”, prometió Fernández

Por su parte, Cristina también eligió un perfil moderado para el acto y reforzó la idea de un “nuevo contrato social”. “Estoy segura de que con Alberto vamos a ayudar. Pero no esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Distintos dirigentes, espacios políticos y sociales, sectores económicos, medios y cada uno de nosotros podamos celebrar un reencuentro y un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales si no es colectiva la realización de una sociedad”, indicó la exmandataria.

Más temprano, el precandidato a presidente había iniciado su campaña con otro acto, en el estadio de Ferro. Frente al público, reveló que le encanta que lo comparen con Néstor Kirchner. “Me llena de orgullo que me comparen con él”, reveló.

Fernández contó una conversación que mantuvo con el difunto expresidente el día que asumió en el sillón de Rivadavia. “Yo lo abracé, hay una foto de ese abrazo, le dije ‘viste que íbamos a llegar’ y él me respondió: ‘Dejate de joder y ponete a laburar que esto recién empieza'”, aseguró.

Para salir del laberinto al que vamos a entrar el diez de diciembre debemos trabajar todos, codo a codo, nadie sobra, todos hacen falta. pic.twitter.com/Ddjx1gZJPw — Alberto Fernández (@alferdez) May 26, 2019

En un discurso de unos 15 minutos, el exfuncionario recordó el día que asumió como jefe de Gabinete del kirchnerismo: “El aprendizaje que nos trajo fue enorme. El país estaba destruido. También es cierto que Duhalde había hecho un enorme esfuerzo para apagar las llamas. Pero había que construir sobre las cenizas”.

(Fuente: TN)