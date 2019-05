Lalo Stellato y el ministerio de Ecología recolectaron más de 100 bolsas de basura de la Costanera de Posadas

En una actividad organizada por el ministerio de Ecología de la provincia, el candidato a intendente de Posadas por el sub lema #HacemosCiudad, del Frente Renovador de la Concordia Social, Lalo Stellato y militantes recolectaron residuos de la escollera del río Paraná y realizaron una jornada de concientización para que los vecinos comiencen a utilizar los cestos de basura repartidos a los largo del principal paseo de la capital provincia. Stellato estuvo acompañado por el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, entre otros funcionarios y militantes que tiene el sub lema.

“Hay lugares para dejemos la basura, es muy importante porque si no hay que empezar a hacer esta tarea y lo importante es que no llegue la basura al río. El problema es el plástico que después los peces terminan consumiendo”, señaló el director de la Dirección Provincial de Vialidad y agregó que los vecinos no son conscientes de su accionar. “A veces es preferible caminar unos pasos y depositar la basura donde corresponde”, advirtió. Durante la tarde de este domingo se recolectaron más de 100 bolsas de residuos cargadas con los restos.

En lo que tiene que ver con la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 2 de junio, Stellato se mostró confiado en obtener un buen resultado y llamó a la gente a concurrir a votar para sumarse a la fiesta de la democracia. “El ganador va ser de un momento circunstancial”, aseveró. Además dijo que el próximo domingo espera un resultado positivo teniendo en cuenta las respuestas que recibió de parte de los vecinos durante toda la campaña.

“Hemos ido personalmente a hablar con los vecinos. Tratamos de estar en todos los barrios de Posadas para conocer sus problemáticas y plantearles las posibilidades que tenemos para solucionar”, aseguró y agregó que hay infinidad de problemas en los barrios, dependiendo de casa zona.

En tanto el ministro Díaz señaló que la idea de limpiar la escollera de la costanera surgió de una inquietud del propio Stellato, al que se le sumaron instituciones y agrupaciones del Frente Renovador. “El principal residuo es el plástico. Nosotros estamos contabilizando las bolsas. Hay plásticos, tapitas, metal, neumáticos, también hemos visto paragolpes de vehículos, todo lleva a transmitir un mensaje de cuidado del medio ambiente”, advirtió el funcionario.