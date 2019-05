Stelatto recorrió Itaembé Miní y se interiorizó de las necesidades de los vecinos

Leonardo Stelatto, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y uno de los candidatos a intendente de Posadas por el Frente Renovador, recorrió esta tarde una parte del barrio Itaembé Miní junto al Diputado Provincial Orlando Franco. En la caminata el ingeniero escuchó a los vecinos de la zona quienes le plantearon como principales necesidades iluminación y calles asfaltadas, trabajo que ya se viene haciendo desde la entidad.

Stelatto habló de la campaña pero también de lo que va escuchando a medida que recorre los barrios. Ve con agrado que pueda ser bien recibido y que tenga un diálogo con los vecinos de cada lugar en donde va.

En este caso, fue una parte de Itaembé Miní, uno de los grandes barrios posadeños y en su recorrida, estuvo acompañado por el ex intendente posadeño y actual Diputado Provincial, Orlando Franco.

Stelatto argumentó que más allá de lo que pase después del 2 de junio cuando sean las primeras elecciones en Misiones, el trabajo y compromiso que asumió en la gestión al frente de Vialidad seguirá porque la gentes está esperando ver las calles asfaltadas y con mejores ingresos en algunos sectores.

También dijo que esas cuestiones le remarcan mucho al escuchar a la gente y que la iluminación es otro punto fuerte como necesidad y prioridad para los vecinos. “Tal vez políticamente la gente no me conozca mucho pero en todos lados me han recibido muy bien y vamos llegando a la gente. Nuestro trabajo sigue más allá de las elecciones”, agregó.

Destacó una vez más que se han asfaltado más de 700 cuadras en Posadas y que pretende seguir en ese camino hasta cumplir con el compromiso asumido una vez que fue nombrado presidente de Vialidad Provincial. Consideró que es una campaña tranquila la que se está desarrollando, sin cruces políticos, en la cual cada espacio le puede mostrar a la gente sus propuestas y después se verá por cual eligen.

Agradeció el acompañamiento de Orlando Franco quien fuera intendente de Posadas desde el 2007 al 2015 y que es muy importante escuchar los consejos de alguien que ha estado y manejado muy bien la ciudad en sus dos mandatos.

MAG

EP