Periodista denunció que fue violentado y amenazado de muerte por un hombre que se molestó por dar a conocer las últimas novedades del Caso Oulie

Se trata del periodista Sergio Martin de Iguazú, quien denunció que un hombre que dijo ser padre una psicóloga, perito de parte de la familia que acusa a Carlos Oulier de abusar sexualmente de un menor, lo violentó y amenazó. Según el trabajador de prensa, tras haber leído las últimas novedades del caso, y que podría dar un giro en la causa, un señor que dijo ser Eduardo Marchese, irrumpió en la radio cuestionando el tratamiento del tema. “Me violentó a mí y a mi compañero, me corrió por mi lugar de trabajo, me caí, se me tiró encima y me amenazó de muerte”, relató.

Carlos Rodrigo Oulier, el hombre que está preso desde hace tres meses en la división celda de la UR V de la policía de Misiones, está acusado de haber abusado sexualmente de su hijo menor. Este caso fue el que desató un hecho que terminó con un periodista herido y un hombre denunciando.

Según relató el periodista Sergio Martin, leyó en su programa radial la novedad del caso en base a la copia de la denuncia: “La denuncia cuenta que el perito forense (Lucas Bonino), el perito forense que le practicó la pericia psicológica al pequeño Santino, es socio de la psicóloga perito de la parte denunciante (Sabrina Marchese)”, esto podría generar un giro en la causa ya que viola las normas procesales.

En cuanto al hecho de violencia ocurrido hoy, relató: “Termino el bloque y me voy a donde se encuentra el operador y en eso aparece un individuo que se hace llamar Edgardo Marchese diciéndome que yo había difamado a su hija, entonces yo le explico que no fue así, que lo único que hice fue leer una denuncia, pero vi que estaba muy alterado, me retiro del espacio, pero comienza a increpar a mi compañero”, relató.

Siguiendo con su relato contó que al observar que el hombre estaba increpando a su compañero se dirigió nuevamente a la sala de operación y le dijo a su compañero que llamara a la policía para que calmen al señor. “Cuando dije eso fue como arrojar nafta al fuego, el hombre se me abalanzó, me quiero sacar y me comenzó a correr, cuando llego al final del pasillo, trastabilleo y me caigo y los que estaban ahí lograron sacarlo de encima a este hombre”, narró.

“Luego, el hombre me dijo: preparate porque si te encuentro en la calle te mato, entonces atiné a agarrar el celular y grabarlo y fue el video que se virilizó”, dijo Sergio Martín a este medio.

El periodista, tras esa situación, fue al médico y constataron un traumatismo en el hombro, producto de la caída, luego hizo la denuncia en la seccional II de Iguazú y el médico policial también constató la lesión.

“Vino a mi lugar de trabajo, violentó mi lugar de trabajo, me corrió adentro de mi trabajo, estaba fuera de sí, si no fuera por mis compañeros tal vez estaría en terapia”, aseguró y consideró que “es grave que los periodistas no podamos informar con libertad”, manifestó.