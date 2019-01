Habló el hombre acusado de violar a su hijo en Iguazú: “Esta acusación fue armada por mi ex mujer, que está empeñada en destruir mi vida”

Carlos Rodrigo Oulier se presentó en el juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú este miércoles por la mañana. Es el hombre acusado de haber violado a su hijo de nueve años. Antes de quedar detenido, dio una conferencia de prensa ante medios de la Ciudad de las Cataratas y se desligó de las acusaciones en su contra.

“Quiero decir con toda seguridad que soy inocente. Es una causa armada por la enferma de la madre de mi hijo y su entorno”, fue lo primero que argumentó.

Para él, “la madre de mi hijo siempre se puso como objetivo destruirme, pero nunca me imaginé que su perversidad, su maldad y su resentimiento llevarían a este punto. Esto no sólo destruye mi vida, sino la de mi hijo. Lo está exponiendo con nombre y apellido delante de todo el mundo”.

Oulier negó haber estado prófugo. “Desde que comenzó esta causa habré pasado la aduana 12 veces. Si me quería fugar me podía haber ido a Paraguay o a Brasil. En estos días no estuve en Puerto Iguazú, porque había ido a pasar las fiestas a Salta, de donde soy oriundo”.

“Desde el primer día allanaron mi casa. Lo primero que hice fue decirle a los investigadores: pasen y llévense todo. Se llevaron dos teléfonos, uno que estaba usando y otro roto. En ningún lado encontraron material pornográfico”, aseguró.

El hombre, que trabaja en un casino de Iguazú, aseguró que su ex mujer “está tapando a una tercera persona. Mi hijo me contó que un primo le había pedido que le practicara sexo oral. Esto fue hace dos años y medio y yo le avisé a la madre. Eso está en la Justicia y hay testigos que lo pueden corroborar”.

Oulier dijo que nunca se siguió la pista del primo del nene como responsable de los abusos que, según los estudios médicos, sufrió su hijo.

También negó haber cometido violencia de género contra su ex pareja. “Jamás le levanté una mano a una mujer. Ella sí ejerció violencia hacia mi persona. Muchas veces llegué a mi trabajo arañado y con moretones. Mis compañeros de trabajo están al tanto de esto”.

En las próximas horas, Oulier será citado para una ampliación de indagatoria por parte del juez de Instrucción Martín Brítes.