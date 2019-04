Las familias que ocupan la plaza 9 de Julio aseguraron  que no se irán hasta tener un lugar donde instalarse

Más de cien personas ocupan desde la semana pasada la plaza 9 de Julio en reclamo de un lugar (terreno) donde instalar sus viviendas desde que fueron desalojados la semana pasada del lugar donde se habían instalado en el acceso sur de Posadas.

La referente de las familias que reclaman en el paseo público, una mujer de unos 40 años quien se identificó ante Misiones Online como María, dijo que permanecerán allí hasta que les den una solución a su problema de vivienda o un lugar donde instalarse que, “nosotros construimos, solo queremos terrenos para poder vivir”.

Se quejó maría no solo del Gobierno que no les da respuesta, sino también de la policía que “nos desalojaron como si fuéramos narcotraficantes, hasta la lancha verde de Patricia Bullrich estaba porque dijeron que nosotros pasábamos cosas por el río”, no se salvaron tampoco los dirigentes sociales como el referente de la CCC Felipe Massacote y el diputado del PAYS, Martín Sereno, “dijeron que nos iban a apoyar y se borraron, enfatizó María.

Agregó que no pertenecen a ninguna organización política o social y que en esa condición presentaron notas al Gobierno provincial, al IPRODHA y que este martes entregarán otras a la Municipalidad de Posadas y al Ministerio de Derechos Humanos, de las que por el momento no obtuvieron respuestas.

Un grupo de los manifestantes se encadenaron frente a la Casa de Gobierno y aseguraron que no se irán de allí hasta que les den terrenos para instalarse con sus familias, Aseguró María que son todos de Posadas y que llegaron a esta situación porque no pudieron pagar más el alquiler por la situación económica por la que atraviesa el país.

