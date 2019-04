“El municipio trabaja con asentamientos, no con invasión de propiedades”, afirmó Atencio sobre los intrusos que reclaman en la plaza 9 de Julio

Tras el desalojo de las personas que invadieron terreros privados en el Acceso Oeste, desde este jueves, cientos de personas que ocupaban ese predio, se instalaron frente a la Casa de Gobierno en reclamo de tierras. Además, junto a la organización “Barrios de Pie”, piden puestos de trabajo. Jorge Atencio, de la Unidad ejecutora de la Municipalidad de Posadas, dijo que no pudieron seguir el diálogo porque “la intrusión es ilegal, muchos de los que piden tienen casas y se vio una organización para invadir los terrenos”, expresó.

Jorge Atencio. Radio República.

Desde hace más de un mes, un centenar de personas comenzaron a instalarse en terrenos privados, en la zona del Acceso Oeste, frente al arroyo Mártires de la capital misionera. Tras intentos de negociaciones y diálogo con áreas provinciales y municipales, el martes 9 de abril desalojaron a las personas. “A muchas se las llevó a otro lugar, otras a sus domicilios porque tenían vivienda”, habían aclarado desde la Eby, quien aportó camiones para trasladar a las personas.

Jorge Atencio, de la municipalidad de Posadas, dijo que tras el desalojo, hablaron con los vecinos para explicarles que el municipio está trabajando de forma organizada con asentamientos y no intrusando porque es un delito. Marcó que son cuestiones que se resuelven con el tiempo, no en forma inmediata. “Es un tema que no es fácil y se necesita un presupuesto, en estos momentos la provincia está haciendo un esfuerzo”, manifestó.

Contó además, que según un censo realizado, muchas de esas familias que intrusaron y reclaman casas, las tienen. “Vimos también que estaban en forma organizada para invadir, porque de la camioneta bajaban grupos que iban marcando sectores que se notaba que no eran familias”, declaró. El funcionario municipal señaló que el diálogo no fue posible porque no había una seriedad en lo que estaban pidiendo.

Indicó también, que una vez que se les hacen las casas, deben pagar una cuota mínima, pero el problema es que no pagan. Remarcó que desde el municipio proponen algo organizado y planificado, no invasiones ilegales.