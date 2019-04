Jorge Gutiérrez afirmó que el ingreso de un nuevo serotipo de dengue representa un riesgo mayor para quienes ya hayan tenido esa enfermedad

El Jefe de vigilancia epidemiológica sostuvo que de no ser necesario, se evite la visita a Paraguay con el propósito de evitar nuevos contagios.

Jorge Gutiérrez, Jefe de vigilancia epidemiológica

Históricamente la Argentina contaba solo con un serotipo de dengue el DEN-01, no obstante, esta semana se advirtió sobre el ingreso del serotipo 4. Según Gutiérrez, la gravedad no radica en el serotipo en sí, sino en la readquisición de la enfermedad. Por ello, sostuvo que las personas que presentan mayores riesgos son aquellas que ya antes han presentando el serotipo 1.

“Brasil tiene los cuatro serotipos de dengue y desde hace 4 años Paraguay tiene el DEN 1 y el DEN4, en nuestro caso en particular se generó una cantidad de personas que ya son inmunes al serotipo 01 (…) el riesgo ante un nuevo serotipo es mayor para aquellas personas que ya la hayan tenido la enfermedad porque tienen la posibilidad de hacer las formas más graves del Dengue”, afirmó.

El experto explicó que hasta ahora no había posibilidades de que la población contrajera las formas más graves del dengue porque no había esta situación epidemiológica con más de un serotipo circulando.

Sobre el dengue hemorrágico precisó que se presenta solo en 10 y 15% de los casos en los que se suman ambos serotipos. “Quiero dar tranquilidad que solo es un porcentaje”. Explicó que nuestro servicio sanitario está activado pensando en las formas graves.

Prevención

El funcionario advirtió el ciclo natural del dengue en la Argentina “En junio tendremos otra presencia. El dengue tiene un pico máximo en febrero, para Semana Santa aumenta y después desciende hasta mediados de junio. La forma de comportamiento del dengue es directamente proporcional a nuestro cruce al Paraguay “

Explicó que solo se visite el país vecino de ser absolutamente necesario “ nosotros aconsejamos que no se cruce al Paraguay en el ámbito que no sea necesario (…) En este tiempo aconsejamos que se trate de no cruzar porque si nosotros evitamos que haya casos nos va a cambiar la evolución epidemiológica de esto”.

Añadió que es un deber público y personal el mantener la limpieza de los espacios para así evitar la expansión de esta enfermedad.

SPM