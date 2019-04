“La aparición del serotipo 4 del dengue cambia el paisaje epidemiológico de la provincia”, advirtió el Director de Epidemiología

El Director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Jorge Gutiérrez, advirtió este lunes que existe preocupación por la aparición en Paraguay del serotipo 4 de dengue, por lo que recomendó no ir al vecino país y en caso de hacerlo tomar todas las precauciones del caso para evitar la picadura del Aedes, advirtiendo que si uno ya tuvo dengue de otro serotipo contraer el tipo 4 puede ser del tipo grave o hemorrágico.

Jorge Gutiérrez- Radio República

Explicó que Misiones en su condición de provincia fronteriza tiene un escenario complejo, “compartimos con Brasil que tiene, en cuanto a dengue, los cuatro serotipos circulantes y que Paraguay tenía unos años atrás con uno igual que nosotros, pero a partir del año pasado se introdujo el tipo 4 y empezaron a tener casos de dengue hemorrágico, por lo que era de prever que en algún momento nos llegara porque nosotros tenemos demasiada circulación con nuestros vecinos”.

En diálogo con Radio República, Gutiérrez comentó que “tanto en el norte con Ciudad del Este como acá con Itapúa, en las últimas semanas hay un aumento notable de pacientes con el tipo 4, antes era el tipo 1 que se tenía normalmente, al punto tal que en Itapúa se han mencionado 14 casos de una semana para la otra y otro tanto está ocurriendo en el norte y ahora, en las últimas semanas se nos confirma, primero un caso tipo 4 en Iguazú y seis casos más. En general está más hacia el norte de la provincia, pero tenemos que anunciar que ha entrado en la provincia el tipo 4 con lo cual ya sobre una base de pacientes notificados vamos a tener la posibilidad de que algunos pacientes que ya tuvieron el serotipo 1 con una nueva infección con el serotipo 4 con la posibilidad de tener una forma dengue grave”.

Explicó el funcionario que el dengue tiene 4 serotipos y destacó que se da gravedad cuando “un paciente, y eso puede ocurrir cada 5 años, que en su momento tuvo un serotipo, cualquiera de ellos, el 1 que es lo que estuvo circulando durante décadas acá y se incorpora a la circulación de este territorio otro serotipo, y en la superposición tiene un 15 por ciento más de posibilidades de hacer las formas graves. Cuando sea el tipo que sea si uno tiene una previa infección por cualquiera de los tres tipos, la persona puede llegar a tener el shock por dengue que es la forma más grave, es posible que tenga la forma hemorrágica”.

Ante la consulta de cruzar o no a Paraguay, Gutiérrez dijo que el consejo es que no vayan “dentro de lo posible, porque nosotros nos tenemos ese serotipo instalado, esos 7 pacientes que le estoy diciendo, todos tienen comprobado que viajaron a Paraguay, tenemos la posibilidad de extender un par de años que no haya formas hemorrágicas, tenemos que reducir estadísticamente que personas traigan el serotipo”.

Sobre los cuidados a tener ante esta situación el funcionario dijo que son los mismos que se vienen difundiendo, cuidarse de la picadura, porque sigue siendo el mismo vector, “tenemos que evitar la picadura del aedes, trabajar sobre el vector”, y recomendó además intensificar las prevenciones hogareñas de recipientes con agua y descacharrización”.

Enfatizó en que, “hay que seguir trabajando en tener los índices larvarios bajos, las recomendaciones de siempre, para destacar que “la aparición del tipo 4 cambia el paisaje epidemiológico de la provincia”.

EP/E.J.