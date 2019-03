Para Pastori, la intimación a internas del Tribunal Electoral a la UCR “es una intromisión inadmisible”

Ante la intimación del Tribunal Electoral a la Unión Cívica Radical para que haga internas para elegir candidatos a diputados y vicegobernador, el diputado nacional Luis Pastori aseguró que según los plazos propuestos será logísticamente imposible hacerlo. Además aseguró que el domingo pasado más de la mitad de los convencionales aprobaron no solamente la conformación del frente, sino también la lista propuesta por el partido y que de no resolverse será un escándalo nacional.

Luis Pastori. LT17.

Los apoderados legales de la UCR están trabajando en la revocación de la intimación dispuesta por el Tribunal Electoral a la Unión Cívica Radical en la que acepta la conformación del Frente pero solicita que el partido llame a elecciones internas para definir quiénes serán los candidatos a diputados y a vicegobernador.

El diputado nacional Luis Pastori consideró el tribunal fue mucho más allá de lo que solicitaba la apelación hecha por un convencional sobre la no conformación del frente, dado que “obliga a la UCR a ir a elecciones internas para elegir sus candidatos dentro del frente que ellos mismos autorizaron. Es una intromisión de la vida partidaria como poca veces se haya visto en un proceso electoral, se mete en la vida interna del partido para decir cómo tenemos que elegir a nuestros candidatos cuando ya la convención del domingo pasado aprobó la lista siguiendo estrictamente lo que dice la carta orgánica”, consideró.

Además Pastori solicitó que el propio tribunal explique cómo efectuar elecciones internas en 10 días, “como hacemos en una semana y media para convocar a internas, pedir que se presenten las listas, dar un plazo para que las listas se armen, estas listas tienen que juntar avales en toda la provincia, la junta electoral partidaria tiene que analizar y oficializarlo, puede ser objeto de impugnación, hay que imprimir las boletas, hay que hacerse del padrón, distribuir las urnas, todo eso en una semana. Que alguien del tribunal electoral explique cómo hacemos”, reclamó.

Para el diputado no es la primera vez que el Tribunal Electoral Provincial se entromete en las internas de la Unión Cívica Radical y además denuncia que no lo ha hecho con otros partidos. “Lamentablemente estamos acostumbrados a que permanentemente meta mano en la vida interna de nuestro partido. Siempre lo hemos defendido como lo vamos a hacer en esta oportunidad y lo están trabajando los apoderados legales y confiamos que esto prontamente se va a resolver”. Además consideró que en caso de que esto no suceda será un escándalo nacional. “Todo el partido nacional está esperando a ver qué pasa con Misiones, dispuestos a venir a acompañarnos”, dijo.

JP