Martín Arjol consideró positivo sumar al espacio político del ex gobernador Ramón Puerta a Cambiemos

Consultado sobre la convención radical que se llevó a cabo el pasado domingo y las discusiones que trascendieron, el concejal posadeño Martín Arjol, minimizó los enfrentamientos y dijo que muchos medios los quieren hacer aparecer como peleados cuando en todas las convenciones hay discusiones e intercambios de argumentos de los convencionales en defensa de sus posturas, destacando además la incorporación de un espacio “no kirchnerista” de la mano del ex gobernador Ramón Puerta.

Martín Arjol- Cadena Express

En diálogo con la radio posadeña Cadena Express, el edil comentó que, “en los últimos cien años las convenciones del radicalismo ninguna fue tranquila, porque cada convencional habla con toda tranquilidad y están en todo su derecho de hacerlo y la verdad que el nivel de discusión interna desde los convencionales son muy buenos. Por ahí se mostraron ciertos videos pero los insultos o los gritos venían de gente que estaba afuera que no era convencional”.

Agregó que la discusión entre los convencionales, en cuanto a las posiciones de la configuración de la lista de diputados provinciales se realizó en buenos términos ,”respetuosa por momentos acalorada por la defensa de algunos correligionarios de su posición y en su total legitimidad de hacerlo, pero es como todas las convenciones del radicalismo. Terminada la convención cerca de las tres de la tarde, para nosotros terminó el conflicto y hoy estamos cada uno de los que estábamos en esa reunión ocupados de la cuestión del trabajo territorial de la provincia, de nuestros municipios y trabajando con esa visión clara”.

Subrayó Arjol que desde su óptica siente que, “algunos medios intencionadamente comunican mal con tal de hacer daño al único espacio político que puede ganarle a la Renovación en la provincia o que puede configurar algo así ganándole a la Renovación. Hace dos años atrás se hablaba de que el radicalismo elije a sus candidatos a dedo de dos o tres, hoy pusimos en consideración en la provincia y resulta que lo plantean como un gran ´kilombo´(SIC) del partido. Hay medios que intencionadamente lo quieren hacer complicar con la finlidad de dañar al partido”.

Consideró además que el partido hizo el domingo una gimnasia muy importante como la discusión interna para la elección de sus candidatos, “hay un método que lo trabajamos del consenso al que seguramente hay que sumar criterios. Coincido con muchos reclamos de los convencionales con respecto a la ausencia de algunas zona, algunos pueblos en la lista de diputados, bueno hay que trabajar en los criterios pero este es el mecanismo donde resolvemos nuestros problemas, sin cerrar las puertas los medios estaban, pudieron sacar fotos, pudieron grabar, pudieron hacer todo los que quisieron, porque queremos que vea la gente como discutimos y debatimos”.

Criticó a los otros frentes como el Pays y el Frente Renovador que arman sus listas “simplemente a dedo en una oficina cerrada”, admitiendo que en la UCR hay que ajustar criterios porque es nuevo ya que ante se definían las candidaturas por internas.

Consultado per el acuerdo que finalizo conformando el Frente para el Cambio con la inclusión del puertismo en el armado, Arjol considero que “el acuerdo es muy beneficioso para el radicalismo, dentro de los cinco primeros diputados tiene tres diputados, la fuerza de ese espacio peronista no kirchnerista que le faltaba a Cambiemos y que representa por su trayectoria el ex gobernador Ramon Puerta. Es un espacio importante, pero está en el sexto lugar”, para insistir con “eso de los medios de hacer entender que el radicalismo entrego el partido a Ramón Puerta, para nada”.

Agregó que “hay un frente donde entre los primeros lugares hay tres radicales, el radicalismo encabeza esta lista de diputados provinciales, el vicegobernador por una cuestión lógica que ya se había dado en el proceso anterior, me pareció una decisión sabia en ese consenso”

Consideró además que “si nosotros queremos gobernar, que es lo que le molesta a algunos medios que tiene intereses claramente creados con el gobierno de la Renovación sino no entiendo porque se molesta tanto, tenemos que sumar a todos”, criticando a aquellos espacios políticos que se pasaron al Frente Renovador como Trabajo y Progreso o Alejandro Velázquez, enfatizando que, “critican este espacio y no ven lo que pasa en el espacio oficialista”, para considerar que la decisión del espacio de Alex Ziegler de abnadonar Cambiemos fue apresurada, “estamos trabajando para que gente de su espacio tenga lugar en los municipios dado que tiene su representación en los sectores agrarios”

Sobre la campaña el concejal de Posadas dijo que será corta de pocos días 30 a 35 días antes de la elección y sobre la situación nacional sostuvo i que el 2 de junio no se va a discutir eso, “creo que en eso el Gobierno provincial tuvo, no sé si un gesto, pero una decisión muy importante, nosotros el 2 de junio no vamos a discutir eso, el propio gobernador en el decreto de convocatoria dice para que podamos discutir los temas provinciales”.

