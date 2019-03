Passalacqua y Lavagna coincidieron en la perspectiva federal y de unidad nacional

El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo este lunes una reunión de más de una hora con el economista Roberto Lavagna en sus oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un clima cordial y ameno, el Gobernador y el hombre que se presenta como una de las opciones para postularse a la Presidencia del país abordaron distintos aspectos de la política nacional y el caso Misiones en particular.

La unidad nacional fue uno de los ejes centrales en el que coincidieron, básicamente porque como sostuvo el misionero “solo nadie podrá salir de esta crisis cruel que afecta a la gran mayoría de los argentinos”. Passalacqua se extendió en explicar el “modelo misionerista, como esquema comparable de varias fuerzas que se unen con un objetivo común” y le detalló los aspectos más trascendentes de la política y la economía en la Provincia, donde los resultados se vislumbran en el clima de diálogo y cooperación entre los distintos sectores, más allá de las opiniones políticas.

Passalacqua invitó al ex diplomático, político y profesor argentino, que fue titular del Ministerio de Economía y Producción nacional entre los años 2002 hasta 2005 a visitar Misiones para exponer ante los ciudadanos de esta provincia cuáles son sus puntos de vista sobre la realidad nacional, a la vez que coincidieron en la importancia de la revitalización del Mercosur y el rol de este territorio en ese esquema de plataforma productiva de frontera. “Compartimos la visión de respeto a las provincias y en la necesidad imperiosa de fortalecer el federalismo como base de construcción de la nacionalidad, que termine de una vez por todas con las divisiones internas que no permiten el crecimiento, la unidad y avanzar hacia sus objetivos”, dijo Passalacqua al finalizar el encuentro.

Invité a @RLavagna a que visite #Misiones y que nos cuente sus puntos de vista sobre la realidad nacional. Además, dialogamos sobre el #Mercosur y la posición estratégica de #Misiones como plataforma productiva. — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) 25 de marzo de 2019