Racing recibe a Belgrano con el afán de mantenerse como único puntero de la Superliga

El sábado 16 a las 20 horas Racing vs Belgrano jugarán por la fecha 23 de la Superliga Argentina de fútbol. El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda y será dirigido por Fernando Rapallini.

La Academia está ante un partido clave en su lucha por el título. A falta de tres fechas no pude darle ventaja a Defensa y Justicia que parece no aflojar la marcha y promete pelear el campeonato hasta el final. Cómo local y ante un rival que no pasa por su mejor momento tiene toda la presión y deben asegurar una victoria.

El Pirata está en la otra pelea. Llega igualado con Patronato y San Martín de San Juan pero tiene el fixture más complicado. Sacar un buen resultado en cancha de Racing es una misión difícil pero casi indispensable.

La formación de Racing vs Belgrano:

Arias; Saravia, Sigali, Donatti, Mena; Zaracho, Díaz, Fernández; Cardozo; López, Cvitanich.

La formación de Belgrano vs Racing:

Rigamonti; Guidara, Patiño, Herrera, Novillo; Almeida, Cuero, Lértora, Meli; Lugo y Mendoza.

El partido se jugará el sábado 16 de marzo a las 20 horas y será televisado a través de la señal de Fox Sports Premium.

DL