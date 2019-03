Por la Copa Libertadores, San Lorenzo quiere cortar la racha sin victorias frente a Junior: hora, TV y formaciones

Después de caer ante Boca en la Bombonera por la Superliga, el equipo de Jorge Almirón, que todavía no ganó como entrenador del “Ciclón”, juega como local por el torneo continental. Desde las 19.30.

Sin ganar un partido y en la última posición de la Superliga. Eso dice la tarjeta de presentación de San Lorenzo desde que asumió la conducción del equipo Jorge Almirón, que hoy tendrá un duelo clave ante Junior de Barranquilla por el Grupo F de la Copa Libertadores desde las 19.30.

El conjunto de Boedo atraviesa un presente negativo. Viene de perder en su visita a la cancha de Boca (0-3), lo que provocó que los rumores sobre el alejamiento del entrenador comenzaran a aparecer en el planeta azulgrana.

Desde que Almirón se calzó el buzo de DT en noviembre del año pasado, el “Ciclón” nunca pudo sumar de a tres en un partido. La racha asciende a 15 partidos, y está a sólo un encuentro de igualar la peor marca histórica de encuentros sin festejar una victoria: el registro es de 16 encuentros en el torneo Metropolitano de 1976.

En lo que se refiere al equipo que jugará esta tarde en el Nuevo Gasómetro, Fernando Monetti fue ratificado por Almirón y seguirá ocupando el arco de San Lorenzo, a pesar de las críticas después de la expulsión que sufrió el ex arquero de Atlético Nacional en la Bombonera. Es posible que regrese a la titularidad Fernando Belluschi, que no venía siendo tenía en cuenta para ser parte del once inicial.

Junior será el otro protagonista de la tarde en Buenos Aires. El conjunto colombiano viene de perder en su estreno por el Grupo F: en Barranquilla, cayó 2-0 ante Palmeiras, que también ganó su segundo encuentro (superó 3-0 a Melgar en Brasil).

Por la Primera División de su país, el equipo que dirige Luis Suárez está en la tercera colocación, detrás de Cúcuta y Millonarios, los líderes del certamen. Está invicto en nueve partidos, con cinco triunfos y cuatro empates.

Hay un antecedente entre ambos en la máxima competición del fútbol sudamericano. Ya se enfrentaron por la fase de grupos de Copa Libertadores 2000. En Bajo Flores, San Lorenzo triunfó 2-0. En Colombia, la victoria fue para los dueños de casa por 3-1.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Damián Pérez; Fernando Belluschi, Gerónimo Poblete y Ruben Botta o Gonzalo Castellani; Héctor Fértoli, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Luis Narváez, Rafael Pérez y Gabriel Fuentes; Enrique Serje y Víctor Cantillo; Fabián Sambueza, Matías Fernández, Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz. DT: Luis Suárez.

Hora: 19.15

Árbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay)

Estadio: Pedro Bidegain

TV: Fox Sports

(Infobae)