La escuela de robótica incorporará formación universitaria y el norte es responder a la demanda del mercado desde la economía de servicios

La diputada nacional Flavia Morales hizo un resumen del plan estratégico que se viene desarrollando en Misiones en materia educativa en los últimos años. A más de una década de incorporar el uso de la tecnología en el aula y su evolución permanente, destacó el cambio de paradigma que transitaron los docentes y las políticas públicas sostenidas en el tiempo que dejaron a Misiones como modelo a seguir por las demás provincias del país. En Misiones Online TV plantó el desafío que se viene, avanza en la formación universitaria para por un lado responder a la demanda del mercado y por otro, generar fuentes de trabajo.

A la hora de hablar sobre hacia dónde debería ir la educación en nuestra provincia y en nuestro país, la legisladora remarcó que una de las cuestiones que sin dudas marcó la diferencia en Misiones versus el Gobierno Nacional, fue la continuidad política. Eso permitió que se siga desarrollando un plan estratégico que transformó el sistema educativo misionero.

En primer término recordó el trabajo que se hizo en capacitación docente para la incorporación de la tecnología. Para ello se planteo un proceso con un modelo pedagógico claro. Esto, a su criterio pudo concretarse con “un compromiso directo de los educadores y el respaldo del gobierno provincial”.

Dijo que el desafío hoy es la educación secundaria. Lo que se viene es la puesta en marcha de la educación disruptiva, abriendo nuevas alternativas de aprendizaje en todas las escuelas de Misiones, en los niveles y las modalidades. Habló del trabajo que vienen realizando con los profesionales que desarrollan el Aula Invertida con el soporte de la Plataforma Guacurarí.

En cuanto a lo que se viene para este ciclo lectivo que comienza la semana que viene, adelantó que se trabajará con el propósito de incorporar conocimiento y desarrollar todo lo referido a las “habilidades blandas” y las competencias que hacen a los procesos de incorporación de nuevas tecnologías. En ese marco dijo que se buscará dar el salto cualitativo incorporando el nivel universitario a la escuela de robótica, con la colaboración de los directivos de Lagash Systems.

El trabajo que se plantea es poder brindar capacitación que responda a la demanda actual del mercado tanto público como privado, con desarrollo de servicios adaptados y la posibilidad de brindar al 40 por ciento de la población misionera – los jóvenes – una salida laboral.

“Lagash Systems tienen una diferencia con las demás empresas del rubro. Ellos vieron que no podían seguir contratando programadores que no dieran respuestas a sus clientes o que se las dieran solamente desde ese costado. Lo concreto es el desarrollo de habilidades y por eso hablamos del desarrollo de talentos, de un coaching adecuado para que puedan vincularse con el cliente, el idioma, y además fueron los que pidieron venir a Misiones cuando se aprobó la ley de cultura maker en el Senado”, remarcó.

Como otro punto estratégico para el desarrollo de lo que se viene la Legisladora destacó también la fortaleza de la ubicación geográfica de Misiones donde se piensa en un mercado regional que incluye Brasil y Paraguay.

Finalmente dijo que la meta es que en los próximos 10 años cuando hablemos de Misiones se haga referencia a las “Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural” pero también a una provincia con economía de servicios”.

*Sobre Lagash Systems: Lagash Systems es una empresa de consultoría especializada en productos y tecnologías Microsoft. La empresa comenzó sus operaciones en marzo de 2001 en Argentina con el objetivo de responder de forma ágil a las necesidades de IT del mercado, con soluciones tecnológicas de avanzada, creativas e innovadoras, y con una cultura de trabajo basada en la responsabilidad, el conocimiento de las últimas tecnologías y la vocación de servicio como pilares fundamentales. A partir del año 2009 se comienza un proceso de expansión hacia la región, iniciando actividades permanentes en México, Chile, Colombia, Uruguay y USA. Somos Microsoft Partner nivel Gold, utilizamos metodologías de desarrollo agiles orientada a las personas y en 2013 ganamos el reconocimiento “Microsoft Partner of the Year” .

