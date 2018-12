Desde CESANE afirman que los aumentos del combustible produjeron una importante caída de las ventas en 2018

Lo señaló el presidente de CESANE Faruk Jalaf al ser consultado por el tema, en el marco del 30º aniversario de la Cámara, que se celebró en el Centro de Convenciones y Eventos del Iguazú en este mes de diciembre.

Este mes de diciembre, la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste, celebró su 30º aniversario en el Centro de Convenciones y Eventos del Iguazú. La celebración de las tres décadas fue declarada de interés tanto por la Cámara de diputados de la Nación como así también la Cámara de representantes de la provincia, teniendo en cuenta que Misiones cuenta con más de 100 estaciones de servicio, brindando empleo con ellas a más de 1300 familias en forma directa.

En este marco y con respecto al 2018 que está finalizando, Faruk Jalaf señaló que por los reiterados aumentos de este año “hemos tenido una caída de la venta muy importante, sobre todo del gasoil porque el transporte internacional se frenó, en tanto que en las naftas súper no cayeron significativamente las ventas porque mucha gente migró de la nafta premium a la súper, razón por la cual la venta de premium cayó un 40%”.

Y añadió “además como dije varias veces, en uno de los últimos aumentos que hubo, no se justificaba el incremento porque el precio del barril de petróleo estaba cayendo en el mundo, y el dolar estaba bajando en nuestro país, entonces dije que el gobierno no debería aumentar los precios, sobre todo porque tiene una petrolera con el 51% de las acciones, que es YPF, con la que puede regular el mercado nacional. Y es efectivamente lo que terminaron haciendo porque YPF en vez de subir un 7% como hicieron las otras, subió un 2.5% y todas las demás tuvieron que retrotraer los precios. Entonces el gobierno tiene todos los elementos para regular y mejorar la situación de los consumidores”.

En este sentido explicó “porque realmente cuando los precios de los combustibles aumentan, nos perjudican a todos porque se incrementa la inflación y lo padece todo el país. Y nosotros claramente perdemos ventas, se vende menos y nos vemos perjudicados además porque nuestro margen de ganancia es solo del 8 o 9% dependiendo el producto, y al ser tan bajo, si se produce un aumento del 7%, nosotros terminamos trabajando gratis ese mes porque no lo recuperamos, ya que cuando vamos a reponerlo tenemos que pagar con un 7% más y no nos alcanza la ganancia para cubrir lo que se vendió, pues una estación media para mantenerse en pie, necesita vender un mínimo de 300 mil litros por mes”.

Jalaf también dijo que “es muy claro que los incrementos que se producen no los hacemos nosotros, y los impuestos que se cobran no son culpa nuestra, si tuvieramos el impuesto que tiene Paraguay por ejemplo nuestro combustible estaría costando 25 o 26 pesos”.

CESANE, 30 años bregando por los intereses de los estaciones

La Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del NEA (CESANE), fue creada el 8 de marzo de 1988, con el objetivo imperioso de contar con un organismo que defienda los intereses propios de dicha actividad, reuniendo a todos los integrantes del sector para lograr tal fin.

Actualmente y 30 años después, la CESANE procura estrechar un vinculo de acción común, en beneficio de sus justas aspiraciones, proponiendo así el mejoramiento y la defensa general de sus intereses, siendo presidida por el Dr. Faruk Jalaf.

Jalaf dirige la CESANE desde el año 2003, de forma ininterrumpida, y con su gestión le ha otorgado un gran impulso a la Cámara, ubicandola entre las más importantes del sector, tanto a nivel nacional como regional.

Con respecto al balance que hace de su gestión Faruk Jalaf señaló en diálogo con Misiones Online que “me tocó estar en la peor crisis de los combustibles, en el 2001 yo era vicepresidente de la Cámara, con el ITC en Posadas, Iguazú e Irigoyen, y en esa oportunidad hicimos una caravana a Puerto Iguazú para esperarlo a Duhalde y solicitar que no prorrogue eso porque él ya venía con el decreto de prorroga del ITC y no se justificaba porque ya el combustible estaba en ese momento a la cuarta parte de lo que estaba en Paraguay sin impuestos, así es que no tenía objeto hacerlo. Entonces evitamos eso que fue importante para que la provincia se equilibrara y el país no siguiera perdiendo combustible que salía al exterior subsidiado y regalado. En esa época había en el país 7500 estaciones y por la crisis cerraron casi 4 mil estaciones en todo el país”.

Jalaf resaltó además que “ya como presidente de la Cámara, empezamos a gestionar varios temas para que podamos mantener las estaciones en Misiones y así evitar que se cierren. Por ejemplo una de las gestiones que hicimos fue presentar un recurso de amparo por los trazadores para evitar que comprasemos los mismos, porque además de ser tóxicos y cancerígenos, tenían un costo muy elevado y el trabajo lo debían hacer los dueños de las estaciones porque el sindicato de las estaciones les prohibía hacer ese trabajo. Después hicimos un recurso de amparo para los precios diferenciales, porque el señor Guillermo Moreno nos exigía desde Buenos Aires, por una resolución para toda la provincia, que consistía en que todas las estaciones debían tener precio de combustibles para turismo (patentes extranjeras) que era el doble más caro y precios para el consumo de vehículos nacionales. Esto provocó que las estaciones trabajen con la mitad de los surtidores, fue una normativa absurda por donde se la mire porque nuestros vecinos de Brasil y Paraguay nunca nos hicieron eso. Siempre compramos las cosas al precio que estaba para todos, conviniera o no. Esto destruyó la posibilidad de vender comsbutible en su totalidad, porque nos quedamos sin combustible en los surtidores de precios más bajos (para patentes nacionales), y aunque teníamos en los surtidores para placas extranjeras el combustible (que costaba el doble), no lo podíamos vender porque nadie queria comprar ese combustible que costaba más caro. Fueron muy malas decisiones y sin lógica y ahí hicimos otro recurso de amparo y evitamos esto en la provincia”.

Continuando con el balance de su gestión, el titular de CESANE recordó “también presentamos un recurso de amparo por el INTI, porque si el litro de nafta cuesta 20 pesos, el precio real es de 10 pesos, los otros 10 pesos son todos impuestos. Y si el Estado recauda tantos impuestos por el combustible, por qué tienen que cobrarle a cada estación el control de los surtidores, cuando esa es una tarea del estado que para eso cobra los impuestos. Nos cobran mil pesos para controlar cada manguera de cada surtidor, y cada surtidor tiene 8 mangueras, entonces son 8 mil pesos por surtidor lo que nos cobra el estado para controlarnos y todas las estaciones tienen más de un surtidor. Es un costo muy alto ese control, que antes cabe recordar lo hacía la provincia en forma gratuita, pero bueno se dejó de hacer así y desde Cesane queríamos que el estado se haga cargo como corresponde, porque siempre defendimos a las estaciones para reducir los costos”.

Y destacó “pero el mayor logro fue unificar criterios para el pago de impuestos de las estaciones, las estaciones YPF que estaban con un sistema consignado donde pagaban la quinta parte de impuestos- ingresos brutos- que pagábamos las otras estaciones de otras marcas y las blancas. Hicimos gestiones dos años ante Rentas de la provincia para que esto sea para todos por igual, y le mostramos a Rentas que los impuestos debían cobrarle al que más vende en Misiones, que es YPF, no las familias que comercializan YPF en Misiones, sino la petrolera YPF, que en ese momento era Repsol”.

En referencia al tema expresó “por todo lo logrado, esta es la única provincia del país, que en vez de cerrar estaciones, abrió más estaciones en los últimos años, esto es un gran logro para nosotros”.

Y en cuanto al reglamento interno de la CESANE detalló “nuestra Cámara modificó el estatuto, para que los asociados no paguen más cuotas, porque ya pagamos el 1% a Fecra (Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina) y Fecra nos reintegra eso con un descuento, entonces nadie tiene que pagar más nada. Esto favoreció a que nuestras reuniones siempre tengan gran convocatoria, porque antes algunos debían algunas cuotas y ya no venían a las reuniones, pero con esta modificación ya no tenemos ese problema. A pesar de no ser la provincia más grande, ni la que más estaciones tiene, siempre tenemos convocatoria. También la Cámara modificó su estatuto para que podamos defender como Cámara a las estaciones de servicio asociadas y no que cada estación tenga que presentar un recurso de amparo y defenderse sola, entonces nosotros podemos presentar desde la Cámara los recursos y hacer juicios defendiendo a todas las estaciones, esto abarató los costos para los estacioneros y nos dió más peso a la hora de presentar nuestros planteos para defendernos. Inclusive abusos del sindicato del sector nos obligan a dar comisiones que no corresponden para el sindicato y no tenemos nada que ver con ellos, y a ellos les hicimos un juicio y les ganamos hasta en la tercera instancia, es decir hasta en la Corte Suprema. Y es que así defendemos los intereses de nuestros asociados”.

“Podemos decir que todo lo que ingresa a la Cámara vuelve en beneficios a los dueños de las estaciones y a sus empleados en todos los sentidos, por ejemplo cada fin de año desde la CESANE les regalamos a todos los empleados de las estaciones, que son más de 1300, una linda y completa caja navideña. Y cada año también hacemos una fiesta de la Cámara para los asociados, donde la estadía y las cenas de la fiesta corre por cuenta de la Cámara” afirmó.

Jalaf también manifestó que “otra de las cosas buenas que nos pasaron como Cámara es que otras Cámaras del país nos toman como referencia, como ejemplo a seguir, y nos piden guía y consejo a la hora de accionar porque con todas estas acciones que mencioné fuimos marcando un precedente. Entonces nos invitan a sus reuniones para que podamos explicar cómo hicimos esta u otra acción y nos dicen siempre que nos consideran una de las mejores Cámaras del país. Algo que nos llena de satsifacción porque la verdad es que nos esforzamos mucho para que todas las estaciones de Misiones puedan sostenerse bien y puedan sostener a sus empleados pese a la crisis”.

La celebración

El evento del 30º aniversario de CESANE fue declarado de interés tanto por la Cámara de Representantes de la Nación como así también de la provincia, por esa razón en la fiesta estuvo presente en representación de su padre el hijo del diputado nacional Jorge Franco, y acompañó la celebración también el diputado provincial Oscar Alarcón, quien además de la declaración de interés provincial y beneplácito, entregó obsequios enviados por el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Rovira.

El doctor Alarcón explicó en la oportunidad que los presentes fueron realizados en el taller del fuego del Parque del Conocimiento.

También hubo obsequios para CESANE de parte de los proveedores de estaciones de servicios presentes, como ser La Mamma Comidas, Grupo Nordeste (insumos de limpieza), Ramses SRL- (tanques plásticos y de acero y accesorios para estaciones de servicio), Grupo Cheff (exhibidores para frio y caliente), CETEC (compresores, secadores de aire, torres de iluminación y grupos eletrógenos), Tope Urbano (demarcación vial), y Mandarina (almohaditas térmicas).

Las Cámaras de Estaciones de Servicios de otras provincias que también participaron como invitadas en el evento también entregaron reconocimientos por los 30 años de CESANE.