Transportes de media distancia podrían arrancar el año con reducción de servicios y despidos

Dieron plazo hasta el 10 de enero para contar con una definición respecto a la solicitud de aumentar la tarifa en un 50%. “Estamos en un situación complicada por la quita de subsidios y la caída de los pasajes”, argumentó Juan Manuel Fouce, de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros.

Juan Manuel Fouce. Radio Libertad

Las empresas del transporte de media distancia advirtieron que a partir del 10 enero podrían comenzar con una reducción de servicios si para esa fecha no obtienen una respuesta a su pedido de elevar la tarifa en un 50%. “El hecho puntual es que estamos en una situación complicada por la quita de subsidios y la caída en la venta de pasajes”, sostuvo Juan Manuel Fouce, titular de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, para luego añadir que la reducción de frecuencias podría derivar en despido de personal.

El directivo aseguró que las empresas “no tienen un plan B” y que incluso algunas ya dejaron de prestar servicios que no eran rentables. “Las tarifas se acuerdan a principio de año para que las empresas puedan arrancar con oxígeno. Si corresponde, a mitad de año se realiza un ajuste y otro sobre fin de año, pero aún no tenemos noticias del aumento que dará la Provincia, y esperemos que no sea escalonado porque no le sirve a las empresas”, remarcó.

Uno de los items que generó más desequilibrio en los costos operativos de las empresas fue la reducción de los subsidios por parte del Gobierno Nacional; específicamente el destinado al combustible para los micros. Fouce explicó que desde la Nación se estableció un valor de referencia de 20 pesos para el litro de gasoil, el cual está muy alejado de los casi 39 pesos del precio en surtidores. Si bien la Provincia cubrirá el 50% de ese valor de referencia (10 pesos) , el resto deberá ser absorbido por los transportistas. “Implica una reducción de 16 pesos por litro. Con este nuevo esquema, una empresa que antes compraba combustible por un millón de pesos ahora tiene que poner 3,5 millones de pesos para arrancar enero, con esa misma cantidad de combustible. La línea que no es rentable se ve forzada a que efectuar reducciones porque el combustible representa el 50% del costo de la empresa”, explicó.

En diálogo con Radio Libertad refirió que en Misiones funcionan alrededor de 30 empresas que vinculan los 76 municipios de la provincia, trasladando pasajeros habituales, turistas, paquetes y encomiendas. También destacó que -al contrario de la actitud que toman otros actores de la economía – , estas firmas apuestan por sostener la actividad. “Un micro doble piso cero kilómetro tiene un valor aproximado de 16 millones de pesos. Con un servicio corte de 100 kilómetros, esa inversión puede dar una ganancia de 20 mil o 30 mil pesos por mes, pero si el empresario pone ese dinero en plazo fijo la suma dispara increíblemente, con tasas del 45%”, planteó y consideró que “el servicio interurbano de pasajeros es el transporte más importante de la provincia, uniendo localidades chicas, a veces haciendo de servicio urbano entre las localidades y cumpliendo una función muy importante en la provincia”.

RR