Audiencia pública: Afirman que a pesar un mayor aporte de la Provincia, el boleto debería aumentar 5,74 pesos en Posadas para compensar quita de subsidios nacionales

Una nueva audiencia pública se realizó en Posadas para analizar el pedido de actualización de tarifas presentado por las empresas del sistema integrado de transporte metropolitano. 266 fueron los inscriptos, finalmente expusieron poco más de la mitad de los anotados.

Los usuarios reiteraron la negativa ante el incremento que se vendría en enero y resonaron las quejas por el mal servicio. Asimismo cuestionaros a los concejales de cambiemos ya que ninguno se hizo presente en la audiencia. Desde el municipio explicaron que durante 2018 las empresas que integran el sistema que presta servicio en Posadas, Garupá y Candelaria recibieron 756 millones de pesos y que esa cifra se reduciría a 221 en 2018, lo que representa una quita de 70 por ciento. Ante esto, desde EUTA aseguraron, consultados por este medio, que no esa la diferencia, ya que no se consideró la inflación. Además, Facundo Zárate, representante de las empresas, dijo que “hasta que no se firme un convenio, todo es en el aire. No hay nada concreto”.

En la audiencia, que comenzó pasadas las 9:30, el primero en exponer fue el representante de los empresarios, Facundo Zárate, quien explicó que el valor técnico, sacado de la estructura de costos, es de 61,00. El desfase, según el empresario es de 40 pesos. “O aumentamos la tarifa o el subsidio”, expresó y precisó que la tarifa técnica es de 60.50 y el déficit por pasajero es de 39.59. Por ende 40 pesos es lo que deberían aumentar.

Por su parte, el secretario de Transporte de la Municipalidad, Iván Lambert, explicó que en 2019 la Nación aplicará un recorte de 70% en los subsidios, que equivale a 535 millones de pesos por año. El Gobierno provincial compensará parte de esa quita con un aporte de 323 millones de fondos propios. En consecuencia, la reducción de subsidios para el Transporte Integrado será de 27%. Solo para compensar esa pérdida, el boleto urbano debería aumentar 5,74 pesos.

Tomando en cuenta que el sistema registró 36,8 millones de validaciones –boletos vendidos- durante 2018, el subsidio nacional significó un aporte de 20,54 pesos por boleto. Al bajar los subsidios a 221 millones de pesos en 2019, pasarían a aportar solo 6 pesos por cada boleto vendido, dejando una diferencia de 14,5 pesos que deberían ser cubiertos de alguna manera.

Para evitar que la totalidad de la suba se traslade directamente al usuario, el Gobierno provincial aportará 323,5 millones de pesos en 2019, lo que permitirá que el monto que reciban las empresas en concepto de aportes no reembolsables el año próximo baje 27% en vez de 70%.

En términos de tarifa por pasajero, el aporte de la provincia absorberá 8,8 pesos de los 14,5 que dejará de subsidiar la Nación, lo que deja una suma de 5,7 pesos que debería ser trasladada al boleto.

Ello no implica que la suba autorizada vaya a ser de 5,7 pesos, ya que a al impacto de la quita de subsidios nacionales hay que agregar la ostensible suba de costos que se registró en el sector a partir de la devaluación. Los insumos principales para el transporte, como combustible, neumáticos, repuestos y unidades nuevas, están dolarizados y registraron durante el año un incremento similar al de la cotización de la divisa estadounidense.

El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, en tanto, propuso que se cobre por tramo el boleto. Asimismo dijo que hay que escuchar la realidad de la gente que no puede pagar y que el impacto en el bolsillo sea el menor posible

El concejal, Juan Manuel Sánchez, destacó que una vez más el Gobierno provincial sale a responder ante la falta de respuestas de Nación. En este sentido advirtió que habrán otros sectores que se verán rescindidos porque habrá que disponer de este dinero para destinar al transporte. Asimismo dijo que se debe tomar nota de los reclamos de los usuarios ante las fallas de los servicios y la falta de control.