La conmovedora historia de un hombre que adoptó a una niña con síndrome de Down que habían rechazado 20 familias

Luca Trapanese es soltero, homosexual y en julio de 2017 adoptó a Alba, una bebé con síndrome de Down, después de que 20 familias la hubieran rechazado, según asegura él. En noviembre, el italiano de 41 años publicó el libro Nata per te “Nacida para ti”, coescrito con Luca Mercadante, sobre su experiencia como papá.

“Mi novio y yo siempre hablábamos de adoptar un hijo y ambos coincidíamos en que solo adoptaríamos a un niño con discapacidad. Lamentablemente, hace unos años terminé con mi novio y me mudé a vivir solo”, reveló.

A pesar de que Luca era soltero, a inicios de 2017 se inscribió en el registro para adoptar niños y afirmó que no tenía problemas en que fuera un niño con discapacidad. En el registro le informaron que solo le darían niños con enfermedades, discapacidades severas o problemas de comportamiento, un niño que hubiera sido rechazado por todas las familias tradicionales.

“En julio de 2017 me llamaron y me dijeron que tenían una niña para mí, su nombre era Alba y tenía 13 días de edad. Tenía síndrome de Down. La madre la había abandonado al nacer y había sido rechazada por más de 20 familias. Luché para contener mi alegría. Dije que sí inmediatamente. Corrí al hospital para recogerla. Estaba en una cuna pequeñísima, sola. Cuando la tuve en mis brazos, me llené de júbilo. Sentí que era mi hija inmediatamente. Supe que estaba listo para ser su padre”, relató Luca.

El primer contacto entre padre e hija fue muy intimo porque Luca quería que fuese muy especial para los dos.

“Los primeros días quise pasarlos solo con ella. Así que la llevé a la casa de campo de mi familia para crear vínculos con ella y fueron los momentos más dulces. Luego organicé una fiesta para presentarla a mi familia extendida. Todos mis parientes estaban ahí, así como mis amigos del trabajo caritativo”, dijo el papá.

Alba tiene 18 meses. Tiene una personalidad muy fuerte y puede ser muy terca a veces. Le gusta jugar y bailar todo el día.

“Le encanta estar con otras personas, así que la llevo a caminar al parque, a los museos o a trabajar conmigo, que le encanta. Alba revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella. Me trajo felicidad y una sensación de plenitud”, compartió emocionado Luca.

También, el flamante papá aseguro que “Estoy orgulloso de ser su padre. Nunca fue mi segunda opción. Yo la quería a ella Ahora veo un futuro para mí: pasaré el resto de mi vida con una niña a la que quiero y haremos muchas cosas maravillosas juntos”.

Por último Luca, afirmó que “Nuestra historia destruye muchos estereotipos sobre la paternidad, la religión y la familia. No fue intencionado. No es nada más que nuestra historia”.

Fuente: BBC Mundo

