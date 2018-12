Conocé la tierna historia de los cuatro perros que esperaron en la puerta de un hospital a que su dueño fuera atendido

La imagen de cuatro perros que esperan en la puerta de un hospital de Brasil a que su dueño, un hombre en situación de calle, sea atendido, se volvió viral en las últimas horas. El hecho ocurrió el 9 de diciembre y fue registrado por una Cris Mamprim, una empleada del centro de salud ubicado en el municipio de Río du Sul.

“Una persona sin lujo, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros”, escribió la trabajadora.

“Con tanta gente mal por ahí, hoy me encontré con esa escena. En el hospital en el que trabajo, a las 3 de la madrugada, mientras su dueño (habitante de la calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta. Una persona simple, sin lujo, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros y el intercambio es recíproco”, publicó la mujer en su muro de Facebook junto con la foto de los perros.

“Intercambio de amor, cariño, calor, comprensión. Una persona que nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, por qué está en la calle, no me importa y no lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así esperando en la puerta, sólo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados. Ay si todos fueran así…”, agregó la mujer en el posteo que fue compartido más de 75.000 veces.

La repercusión que generó la foto que publicó la mujer fue grande. Incluso ella misma se vio sorprendida y lo relató en la red social: “Me alegra la repercusión que tuvo la foto de los amigos fieles esperando a su dueño en el hospital. No esperaba tanto, porque para mí eso es lo normal: complicidad y respeto entre humanos y animales. Lástima que todavía hay gente muy mal (…). Son tantas menajes que ni siquiera pude responder, pero eso me demuestra que el número de personas buenas en el mundo es grande”.

Asimismo, Mamprim confirmó que gracias a que dio a conocer esta historia, el hombre dueño de los perros recibirá ayuda. “Hay más personas en esta misma situación y también necesitan ayuda”, expresó.

Fuente: Perfil