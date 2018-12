Vecinos de algunos barrios de Garupá se manifiestan con un corte de calle por la falta de agua y luz

Ocurre en un tramo de la avenida Las Américas a la altura del supermercado Gran Amor en Garupá donde más de 50 vecinos cortan la calle en ambas manos. Piden solución a un problema frecuente en barrios como 90, 140 y 30 viviendas respectivamente, la falta de agua. Además aducen que pese a no tener el servicio hace más de un mes las boletas superan en algunos casos los 2 mil pesos.

Esta tarde y bajo un intenso calor, un grupo de vecinos de los barrios 90 Viviendas, 30 y 140 Viviendas en la zona de la avenida Las Américas de Garupá, se manifiestan con una protesta con corte de calle y quema de gomas a raíz que no tienen, según ellos, el suministro de agua potable hace más de un mes. Irregularmente en horas de la madrugada llega un poco y tienen que cargar a los tanques con bombas porque no tiene la suficiente presión para subir. Además de cortes reiterados de la energía, lo que reclaman es una solución que lleva varios años sin remedio.

Los vecinos se mostraron muy molestos y por primera vez salieron a manifestarse en contra de un problema que los viene perjudicando hace mucho tiempo. Hay barrios de los mencionados que son más antiguos y otros más nuevos, pero el problema es el mismo, la falta de agua.

La queja pasa porque en otros barrios muy cercanos, incluso separados por la avenida, sí tienen agua y a estas 100 familias o más, no le encuentran una solución. Además de no contar con el servicio como se debe, según manifestaron algunos de los protestantes, la boleta de la empresa Samsa le llega como si tuvieran el servicio e incluso con costos tan elevados como más de 2 mil pesos.

También exigen la presencia de algún funcionario municipal o el propio intendente Ripoll, alguien de la empresa Samsa que dé una explicación del porqué no tienen el servicio como debería. El corte es total sin excepción al menos hasta las 20 horas y de no haber una solución, mañana nuevamente seguirán con el reclamo hasta le den alguna solución, Aducen que se cansaron de presentar notas y juntar firmas y no pueden dejar de tener el mismo problema en un servicio tan vital como el agua, más teniendo en cuenta las altas temperaturas de estos días y las que se esperan para este verano.

MAG/EP