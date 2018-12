Confirman que se registró el rescate de un menor en El Brete y que “el consumo de alcohol se desbordó” en las playas

José Aguirre, director de Seguridad Acuática de la provincia de Misiones, habló con LT17 sobre la situación en cuanto al número de personas en las playas ubicadas en la ciudad de Posadas. Asimismo, manifestó que desde el inicio de la temporada de verano, el pasado 1 de diciembre, vienen trabajando a pleno en materia de seguridad en estas zonas de encuentro.

José Aguirre, en Radio Provincia.

Aguirre destacó la gran cantidad de gente que se aglomera tanto en la playa de Miguel Lanús como en la bahía El Brete. Son entre 6.000 y 7.000 el número de personas que llega hacia las orillas del Paraná a disfrutar del agua y el calor. En cuanto a rescates, Aguirre aseguró que hasta el momento hubo solo uno en El Brete y se trató de un niño que en ese momento se encontraba al descuido de sus padres. De todas maneras, afirmó que afortunadamente no pasó a mayores inconvenientes.

El consumo de alcohol significa otra de las alertas a tener en cuenta cuando se piensa en recurrir a estos lugares. “Hubo mucho consumo de alcohol. Se desbordó el tema por la cantidad de personas. Por ahí la gente no conoce los reglamentos en las playas o los ignora”, agregó Aguirre. Las botellas tanto plásticas como de vidrio y así también las latas están prohibidas en el sector de playas debido a que pueden romperse y provocar lastimaduras a los allí presentes, además de llegar hasta el agua y ensuciar el predio.

Aparte de realizar los controles en Posadas, también tienen a su cargo los municipios de Oberá y Candelaria, expresó el Director de Seguridad Acuática. “De los demás municipios yo no puedo decir nada porque no tengo información. No tenemos incidencia allí”, expresó. En dichas localidades tampoco se registraron problemas, según contó, pero igualmente reforzarán los controles con guardavidas durante las horas más convocadas.

Respecto a la habilitación de las piletas, Aguirre dijo que primeramente deben cumplir con ciertas ordenanzas dependiendo de cada municipio. Desde la Dirección de Seguridad Acuática expiden también la incorporación de un guardavidas habilitado y con su correspondiente certificación. En la provincia de Misiones hay en total unos 300 guardavidas empadronados, de los cuales 120 aprobaron esta temporada su examen teórico-práctico de revalidación, el cual se realiza año a año.

A.B.V.