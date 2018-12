Caso de adopción en Eldorado: explican que la restitución de la nena a la madre biológica, es porque “hubo apuro” en la declaración de adoptabilidad

Ayer se conoció el caso de una mujer, pediatra de Eldorado, quien junto a su parea hace un año y medio tiene en guarda a una bebita que la Justicia ordenó restituir a la madre en las últimas horas. Según explicó Ramón Casco Defensor de Menores de esas ciudad, la madre no fue declarada incapaz y hubo apuro en la declaración de adoptabilidad de la menor.

Ramón Casco- Defensor de Menores de Eldorado – Radio República.

El Defensor se refirió al caso que se publicó ayer en este medio donde se contó la historia de Eveling Esplenger. La mujer que es pediatra, oriunda de Eldorado contó que comenzó todos los trámites de adopción como corresponde y hace más de 1 año y medio que la niña está con ella y su pareja. Según relató les fue entregada cuando tenía apenas dos meses y ahora la justicia ordenó que se la restituya a la madre.

Sobre cómo inició su relación con la pequeña que tiene hoy un año y ocho meses, contó que trabaja en área de Neonatología del Hospital Samic de Eldorado y que allí nació la niña. Según dijo la bebita nació prematura y su mamá al momento del parto padecía de una “enfermedad psiquiátrica”. Según dijo la mujer por esa razón y al no contar con familiares, la justicia determinó que la niña no podía estar con su mamá biológica y la mandaron un hogar. Al enterarse de esta situación la pediatra dijo que decidieron adoptarla. Así es que a pesar de que en ese momento aún cuando no estaba decretado el estado de adaptabilidad con su pareja decidieron aceptar. “Nosotros nos habíamos inscripto para adoptar”, contó.

Consultado sobre la razón por la cual ahora la justicia ordena que la mejor sea entregada en guarda a otras personas y que se haga un proceso de vinculación con la madre biológica, el funcionario explicó que la misma pidió a través de su representante la restitución de la nena.

Dijo que la mujer no estaba impedida ni fue declarada incapaz de cuidar a su hija y que hubo “apuro” en la declaración de adoptabilidad. “Si hubo un error en el procedimiento ahora se está corrigiendo”, explicó.

Dijo que las juezas vieron irregularidades en el procedimiento de guarda. Asimismo explicó que la beba no volverá con su madre, pues nunca estuvo con ella (ni está ahora).

Aseguró que la maternidad biológica fue decretada viable por los peritos por eso se había permitido el contacto del que ambas estaban privadas. Si bien reconoció que tuvo brotes que la desestabilizaron, no fue declarada incapaz de hacerse cargo de la menor.

Lo que se hará según adelantó será disponer que otra pareja que figure en el registro de adoptantes se haga cargo de la guarda provisoria, que se haga el proceso de vinculación de la menor con la madre biológica y que una vez completado ese tiempo (60 días) la justicia evaluará si queda con ella o se determina el estado de adoptabilidad.

GS