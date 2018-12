Una mujer de Eldorado reclama por una pequeña que le cedieron en guarda de adopción y ahora quieren sacarla para restituirla a la madre biológica

Eveling Esplenger contó que comenzó todos los trámites de adopción como corresponde y hace más de 1 año y medio que la niña está con ella y su pareja. Les fue entregada cuando tenía apenas dos meses y ahora la justicia ordenó que se la restituya a la madre.

Sobre cómo inició su relación con la pequeña que tiene un año y ocho meses, contó que es pediatra del área de Neonatología del Hospital Samic de Eldorado. La niña nació prematura en el hospital. La medica dijo que “la madre biológica tiene una enfermedad psiquiátrica y la justicia determinó que la niña no podía estar con ella y como no tiene ningún familiar la mandaron un hogar. Al saber de esta situación es que quisimos adoptarla. Luego, el hogar nos llamó porque no podían hacerse cargo de los cuidados al ser prematura y la justicia nos llamó a nosotros para ver si podíamos hacernos cargo”, relató. Indicó que aún cuando no estaba decretado el estado de adaptabilidad con su pareja decidieron aceptar. “Nosotros nos habíamos inscripto para adoptar”, contó.

Dijo que ahora la progenitora reclamó por la niña y volvieron todo para atrás. Hicieron pericias y una jueza le dio la sentencia con guarda de adopción a la pareja que pretende adoptarla y la defensora apeló a eso, pero ahora Cámara es la que decidirá, contó Eveling.

Según la mujer las pericias determinan que la mujer sigue teniendo problemas psiquiátricos. “El diagnóstico es trastorno bipolar severo”, declaró. Según la mujer, “corre riesgo la vida de la pequeña si vuelve con ella”. Dijo que ahora están buscando la familia sustituta y cuando eso ocurra le sacarían a la pequeña. Adelantó que apelarán ante la Corte si es necesario.

