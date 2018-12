Boca: Burdisso le ofreció ser el nuevo DT a Gustavo Alfaro, que ya negocia su salida de Huracán

El flamante director deportivo de Boca Juniors le hizo una oferta al entrenador, que se puso en contacto con Nadur, el presidente del Globo para negociar su salida.

Gustavo Alfaro se convertirá en el nuevo entrenador de Boca si su negociación con Alejandro Nadur, presidente de Huracán, llega a buen puerto. Nicolás Burdisso, flamante director deportivo del club de La Ribera, le ofreció al santafesino el cargo para que suceda a Guillermo Barros Schelotto y Lechuga esta vez no dejará escapar la oportunidad.

No hubo una reunión porque el entrenador está en México para pasar las Fiestas -aunque adelantaría su regreso-, pero el contacto que tuvo con Burdisso fue concreto. El ex central de Boca y de la Selección Argentina le hizo una oferta para que a partir del 3 de enero el técnico se haga cargo del plantel. Pero Alfaro tiene contrato hasta junio con Huracán, que en la Superliga está tercero y jugará la Libertadores.

¿Entonces? Alfaro ya se contactó con Nadur para manifestarle su deseo de pasar a Boca. Y el presidente, que hasta este jueves confiaba en la palabra empeñada por Alfaro de continuar al frente del Globo en el próximo semestre, se reunirá con su Comisión Directiva para resolver la salida del DT. En Huracán no le quieren cortar la carrera.

Los dirigentes de Boca ya se pusieron en contacto con los de Huracán porque no quieren conflictos. Y hasta estarían dispuestos a negociar a préstamo a algunos de sus jugadores: ante la salida de Marcos Díaz el Globo busca arquero y Agustín Rossi -suplente de Esteban Andrada- podría entrar en la operación.

Alfaro es el elegido en Boca por su perfil serio. Siempre fue un hombre de confianza y de consulta sobre fútbol de Mauricio Macri en tiempos en los que el actual Presidente de la Nación era el titular de Boca.

En 2006, dos meses de asumir en Arsenal, se reunió con Macri y con Pedro Pompilio, pero no pudo aceptar la oferta de ser el DT de Boca porque tenía un compromiso con la institución de Sarandí, la casa de los Grondona. Años más tarde, se enteró que cuando Carlos Bianchi era el mánager de Boca tuvo otra chance. Así lo contaba el propio Alfaro: “Caminando por el country donde vivo. Me crucé a (Jorge) Amor Ameal: ‘Tengo que decirle algo, cuando lo tenía a Bianchi de manager, en un momento lo quise traer a usted de técnico, pero Carlos me dijo que no era el momento. Quiero que sepa que yo lo quise llevar’. Se ve que necesitaban una persona identificada con Boca porque el club vivía un momento conflictivo”.

A​lfaro tiene un largo recorrido por el fútbol argentino como entrenador. Dirigió a Atlético de Rafaela, Patronato, Quilmes, Belgrano, Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Rosario Central, Tigre y Gimnasia antes de llegar a Huracán. En total, logró cuatro títulos: el ascenso a Primera con el equipo de Bahía Blanca en la temporada 01/02 y otros cuatro con Arsenal: Clausura y Supercopa 2012, Copa Argentina 2013 y en el plano internacional obtuvo la Copa Sudamericana 2007. Boca será el gran desafío de su carrera. (Clarin)