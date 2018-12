Burdisso asumió como mánager de Boca: “Desde que perdimos, el desafío se volvió enorme”

Nico Burdisso expresó sus primeras sensaciones al asumir como director deportivo de Boca y remarcó que sus ganas se duplicaron una vez perdida la final contra River en la Libertadores.

“Es un día muy importante, con emociones. Esperaba hace mucho volver. Es el lugar donde me críe, adquirí valores y soñé. Es una función diferente. Es un momento histórico particular, interesante. Es una posibilidad única. Hace mucho veníamos hablando con Daniel, intercambiando ideas. Siempre tuve claro la manera de seguir y construir en el mundo del fútbol. Es un desafío enorme, de transmitir un rol que en Argentina hay poco conocimiento. Es tener responsabilidad y tomar decisiones. Agradezco al club y al presidente. Tantos años al lado de directos deportivos y jugadores, ayuda. Mi objetivo es dejar la institución mejor de lo que se encuentra hoy cuando me vaya”. Así, Nicolás Burdisso emitió sus primeras palabras como flamante director deportivo de Boca.

Acompañado por Daniel Angelici en la conferencia de prensa, el ex defensor, que firmó contrato por dos años, dio más detalles del trabajo que pretenderá desarrollar: “Es la posibilidad de construir mediante el fútbol. De construir desde las Inferiores hasta el primer equipo. Hoy las miradas están puestas en Primera, pero la idea va más allá de eso. Es formar personas y jugadores. Es una situación triste, todos queríamos ganar. Pero desde el momento en que perdimos, el desafío se volvió doblemente atractivo. Era un momento que quería estar presente. Hay una idea y ganas de construir algo desde abajo. Es un desafío más grande que jugar un partido de fútbol. Tengo que tomar decisiones en base a un grupo de trabajo creado junto al presidente. La experiencia de Daniel nos ayuda. Estuve 15 años en Italia. Nunca dejé de informarme o nutrirme de esto”. (Olé)