San Vicente: detectaron que fueron chicos y padres quienes ingresaron bebidas alcohólicas a la fiesta de recepción que debió suspenderse

El director de la Escuela Normal Superior Nº 13, Hugo Wasinger, dijo que el sábado ingresaron a la recepción de los egresados de la institución bebidas alcohólicas y la policía decidió que debía suspenderse el evento. Según las averiguaciones las bebidas fueron ingresadas al lugar, tanto por padres como por los chicos.

Hugo Wasinger. Canal 12

Alrededor de las 3:15 del sábado se detectó que infringían la ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en recepciones. A las 4 de la mañana se cortó definitivamente la fiesta. El hecho se detectó cuando comenzaron a observar a jóvenes en estado de ebriedad

El directivo de la Escuela contó que los padres y alumnos fueron debidamente avisados que no debían ingresar ni consumir bebidas alcohólicas. “Los chicos y adultos entraron las bebidas escondidas”, reveló Wasinger. Aseguró que pese a los controles no detectaron el ingreso y fue alrededor de las 3 de la mañana cuando comenzaron a notar a chicos que ya estaban en estado de ebriedad. Encontraron vodka, cerveza y otras bebidas. Unas 20 personas fueron las que ingresaron las bebidas, declaró el directivo. “Por 20 inadaptados mil no pudieron disfrutar de una fiesta que les costó caro”, indicó. Unas 1200 personas participaban del mismo cuando fue suspendido.

El docente señaló que hace muchos años se realizan las recepciones sin expendio de bebidas alcohólicas.

Lamentó esta situación y que cuente con el aval de los adultos.

