Fiestas navideñas más caras: en Posadas una cena básica parte desde los $1.500

Los alimentos que se consumen en una comida de fin de año y en la mesa dulce registraron un incremento que ronda el 50%, en comparación al 2017. En la capital misionera, las canastas navideñas cuestan desde los 220 pesos hasta algunas que superan los 1000 pesos. El gasto promedio de una cena para cuatro personas, es entre 1500 y 2500 pesos dependiendo marcas y cantidad.

Los primeros días de diciembre son, sin dudas, el indicio de un clima festivo. Misiones Online hizo un recorrido por varias cadenas de supermercados, cooperativa de almaceneros y otros para relevar el gasto que puede tener una familia tipo para las cenas de Navidad y Fin de Año. El gasto promedio puede llegar a ser de 1500 pesos, e incluye una cena (asado) para 4 personas, una sidra, un pan dulce, turrones y budín más algunos agregados como helado y ensalada de fruta para el postre.

Pero sí a la hora de hacer el cálculo de una familia que supera las cuatro personas, el costo puede llegar a duplicarse. Algunas firmas tienen canastas navideñas que van desde los 269 pesos con productos básicos hasta 1400. En la cooperativa almacenera, la alternativa pasa por bolsas económicas navideñas desde 220 pesos en adelante.

Si se tienen en cuenta los productos de manera individual, las opciones y variaciones de precios son bastantes. Un pan dulce puede llegar a costar desde 45 pesos en adelante a cifras ostentosas como alrededor de 400 y 500 pesos. El promedio del pan dulce más consumido ronda los 60 y 80 pesos además de los más económicos. Budines desde 24 pesos en adelante.

En lo que a bebidas refiere, una sidra o Ananá fizz tiene actualmente un valor de 22 pesos en adelante pero pensando en marcas más conocidas los precios son de 35, 38 y hasta 70 pesos. Champagne y vinos desde 50 pesos con cifras muy altas en marcas finas que pueden llegar hasta por encima de los 300 pesos. También están las bebidas típicas de las fiestas pero sin alcohol que van desde los 28 pesos en adelante.

Al hablar de postres, los tradicionales duraznos en lata o los cócteles de frutas, tienen un valor de entre 25 y 50 pesos y haciendo un relevamiento, para una ensalada de frutas bien natural, el gasto promedio es de 50 hasta 70 pesos.

Si bien no todas las familias no son iguales y sobre todo la economía de las personas no es la misma, hay productos que aparecen como alternativos que no se ven en todas las mesas pero si son tradición. Como las garrapiñadas, chocolates navideños, turrones y algunos frutos abrillantados. Los valores para los mismos oscilan los 10 hasta 25 pesos.

A la hora de la cena, muchos eligen los platos fríos. Los típicos ya preparados un día antes 24 como matambre, lechón, lengua a la vinagreta, peceto y más. En contra cara, el asado caliente no deja de ser tentador y con los precios actuales, para cuatro personas se puede gastar cerca de los 1000 pesos. El kilo de costilla va desde 170 hasta 230 pesos, casi igual que el vacío y el cerdo que alcanza un valor cercano a los 220 pesos pero se consigue más barato en las chancherías.

Para una ensalada de papas, arvejas, zanahorias y huevos, el gasto promedio es de 100 pesos si no es necesario mucha cantidad. Muchos eligen helados como postre o para acompañar incluso la ensalada de frutas o el tradicional clericó (frutas y vino). En la actualidad el kilo de helado, dependiendo la marca, puede costas desde 180 a 240 pesos mientras que hay cremas heladas en supermercados que van desde los 70 pasos hasta 150 aproximadamente.

MAG/EP