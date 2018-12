La Escuela de Robótica comenzó la pre-inscripción para el 2019

La Escuela se prepara para otro ciclo de formación en materia de robótica e informática para los niños y jóvenes misioneros. Por ello, desde hoy se encuentra abierta la convocatoria para que aquellos interesados en participar se pre-inscriban a la cursada a través de la página www.escueladeroboticamisiones.com.

La diputada nacional Flavia Morales junto con la directora de Diseño y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos de la Unidad de Gestión en TIC de la Escuela de Robótica, Solange Schelske, presidieron la conferencia de prensa en la cual se oficializó el lanzamiento de la pre-inscripción. Explicaron además la modalidad de cursado y las características y novedades que tendrá el ciclo 2019.

Solange explicó “los padres están invitados a ingresara a la página de la Escuela de Robótica, allí ahora ya existe un acceso directo al formulario de preinscripción 2019, aclarar que es para los alumnos nuevos, los que ya están inscriptos nosotros nos vamos a comunicar para hacer la confirmación. Hay que completar todos los datos y elegir el turno en el cual se prefiere la cursada, ya que la modalidad es contraturno para que los chicos puedan coordinar sus horarios con los de la escuela. Los primeros días de febrero nos estaremos comunicando para realizar la reunión de padres en la que se confirma la inscripción”.

Los trayectos de cursada son:

°Trendkids de 5 a 6 años.

°Tecnokids de 7 a 8 años.

Estas salas estarán ambientadas al estilo Escape Room o Habitación de Escape, este es un juego de aventura físico mental que consiste en “encerrar” a un grupo de jugadores en una habitación con el fin de que solucionen enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible (60’). Los juegos estarán ambientados con diferentes temáticas, lo que va a permitir a los niños adentrarse a mundos nuevos con cada desafío que inician.

°Make Juniores de 9 a 12 años.

También contará con un espacio renovado, denominada HUB misionero, un espacio de incubación de ideas innovadoras, acondicionado con la técnica de gamificación con tableros de desafíos del día, tiempos, premiaciones y niveles. Actividades makers y equipos personalizados con sus propios avatars.

°Teens Maker de 13 a 15 años.

°Team Inn de 16 a 20 años.

Compartirán un espacio con 5 estaciones de trabajo, acondicionada con la técnica de aprendizaje basada en proyectos. Este espacio también será utilizado para la realización de talleres del Sumá a tu Escuela.

–Otros nuevos e innovadores espacios serán:



Espacio craneando: una sala con capacidad para 25 personas, acondicionada con servidores, puff y pizarras. Ambientado bajo la metodología ágil SCRUM para desarrollo de proyectos de software, data science y de inteligencia artificial.

FabLab: será un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local, que agrupará máquinas controladas por computadoras, capaces de fabricar casi cualquier cosa que nos podamos imaginar. Su peculiaridad está en su tamaño y la fuerte vinculación con la sociedad.

Los Fablabs se mueven alrededor de dos movimientos socio-tecnológicos, el DIY (do it yourself) o la autoproducción y el open source o el libre flujo de información de conocimiento. El FabLab de la Escuela de Robótica es el movimiento DIY.