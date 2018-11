Citaron a indagatoria para el lunes al hombre acusado de haber abusado de sus dos hijas en Posadas

Para este lunes, citaron a indagatoria al hombre acusado de haber abusado a sus dos hijas, en Posadas, durante su infancia.

Hay dos denuncias en su contra. La primera la hizo una chica de 18 años, en el Juzgado de Instrucción Dos. Y la restante, la hermana de 21, en el Instrucción Tres.

Es por la acusación de la menor de las chicas por la que deberá dar explicaciones, si es que decide hablar. Porque también tiene la chance de abstenerse.

El abogado de la muchacha, Bernardo Iparraguirre, pidió que el juez interviniente le prohíba salir del país al acusado.

La joven de 18 declaró en Cámara Gesell en noviembre. Dijo que desde que ella tenía 5 o 6 años y hasta que cumplió 15, el papá la manoseó y se masturbó delante de ella. Este accionar constante provocó en ella severos traumas, que con un largo tratamiento psicológico y psiquiátrico empezó a superar.

Para que no contara nada, la chica dijo que el hombre la amenazaba: “Si lo hacés, tu mamá me va a matar y va ir presa. Vos vas a quedar sola y tus hermanos van a terminar un un orfanato”, le decía.

Este año, cuando cumplió 18, la chica se sintió fuerte para hacer la denuncia. En un principio ni siquiera podía mencionar lo que había pasado, prefería escribirlo. Era la única manera en que soportaba expresarlo. Pero juntó valor y en dos declaraciones en Cámara Gesell, detalló el calvario que había padecido.

Este mes, su hermana, ahora con 21 años, contó una historia similar. Esta chica, producto del trauma, sufrió un bloqueo mental. No recordaba nada de la infancia. Con tratamiento, empezó a hacerlo. Así llegó a la etapa de los abusos, que también apuntaban al padre como el autor.

Esa muchacha también hizo la denuncia, pero en otro juzgado. Su caso sería más delicado aún, porque incluiría acceso carnal. Ahora, se está analizando la posibilidad de unir ambas causas en un solo expediente.