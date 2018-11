Horror en San Pedro: cinco hermanas fueron abusadas por el padre y los hermanos

En una casa de Colonia Primavera de San Pedro se vivía un horror, que salió a la luz cuando una chica de 20 años se animó a denunciarlo. Dijo que tanto ella tanto ella como sus hermanas de 12, 14 y 17, habían sido abusadas por el padre y por su hermano de 22.

La muchacha que hizo la acusación ya no reside en la casa familiar. Ahora está en pareja y hace poco se animó a contar lo que había pasado en su infancia y adolescencia.

La denunciante dijo que desde que ella tenía 13 años, el papá empezó a violarla. Y que lo mismo hizo con las hermanas, que aún viven en la residencia del hombre. Pero no sólo eso, también dijo que un hermano varón de ella, de 22, también abusó de todas.

Es más, recordó una ocasión en la que sorprendió al muchacho sometiendo sexualmente a la nena de 12. Dijo que no contó ante lo sucedido porque había sido amenazada.

Tras la denuncia, el padre y el hijo de 22 fueron detenidos.

Pero había más. Los investigadores le tomaron declaración a otra hermana de la denunciante, de 24 años. Ella también aseguró haber sido violada, pero por un hermano más grande, de 28, que tampoco reside en la casa de la familia.

Ese acusado, de 28, vive en la colonia San Jorge. Hasta allí fue una patrulla policial a buscarlo. Pero el sospechoso, al notar la presencia de los uniformados huyó del paraje, dejando abandonada la motocicleta en la que se movilizaba.

El caso es investigado ahora por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco.