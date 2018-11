Femicidio en Aristóbulo del Valle: “Las tres hermanitas saben que su papá mató a su mamá”, dijo el hermano de la víctima

Luis Krujowski, hermano de Cecilia (34), asesinada por su ex pareja Miguel Feldick (36), ayer en Aristóbulo del Valle, contó que los tres hijas de la víctima, de 3,7 y 10 años, respectivamente, ya saben que la mujer fue ultimada a manos del padre de ellas.

El hombre le contó a FM Show que “ella había ido al juzgado para ver por qué la habían citado. Eso me dijo su pareja actual, con quien hablé ayer. Ella sabía que su ex pareja estaba en libertad. La gente ya lo había visto por Salto Encantado y Aristóbulo. Todos sabían que en tres años el salía, salió y la mató”.

Luis dijo que “no me lo crucé nunca al ex de Cecilia después de que lo soltaron. No pensábamos que iba a matarla. Ella iba desde el Juzgado a verlo al otro Juez de Familia, pero ese Juez la mandó a la Policía”.

Finalmente indicó que “Cecilia dejó tres hijas, con sus 34 años. Quedaron con 10, 7 y 3 años. Ahora intentaremos hacer todo lo posible para que estén bien, es algo muy triste lo que pasó. Ellos saben que su papá mató a su mamá”.