Aristóbulo: purgó una condena por atacar a su ex mujer y días después de recuperar la libertad, la mató en plena calle

Miguel Feldick (36) estuvo purgando una condena por “tentativa de homicidio y violencia de género” hasta el 5 de noviembre. Ese día volvió a la calle y este lunes decidió terminar el macabro plan que lo había llevado a la cárcel. Interceptó a su ex mujer Cecilia Krojoski (34), en plena vía pública de Aristóbulo del Valle, y la mató a cuchillazos.

El hecho sucedió cerca de las 10, sobre la calle Mariano Moreno. Allí encontraron tirado el cadáver de la víctima, muy cerca de la Municipalidad y del Centro Cultural de la localidad.

Su ex la había matado en plena vía pública. Y luego escapó. Sin embargo, gracias a un intenso operativo encabezado por efectivos de la comisaría 1ª y del Comando de la Unidad Regional XI, con colaboración de la división Investigaciones, ubicaron al femicida en cercanías de la ruta nacional 14. Estaba oculto en un malezal, donde fue arrestado de inmediato. Además, los uniformados incautaron el arma blanca utilizada para el ataque.

De acuerdo a lo consultado con el juzgado de Familia local, no hay registro de trámite para prohibición de acercamiento y tampoco requerimiento alguno a la Policía.

Feldick había pasado más de 3 años condenado por haber atacado a Krojoski. Esta mañana, la sorprendió y acabó con su vida.