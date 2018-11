Todos los detalles del Progresar 2019:  las inscripciones serán en marzo

Jeaneth Cabrera, coordinadora nacional de Becas Progresar de nivel superior, estuvo este lunes en la Cámara de Representantes de Misiones para dar detalles del programa a las universidades de la zona e informar cómo será la convocatoria a nivel universitario para el 2019.

La funcionaria nacional recordó que el programa funcionaba con otros programas del ministerio de Educación y este año fue trasladado a la dirección nacional de Becas Educativas, que depende directamente del ministerio de Educación de la Nación.

Cabrera precisó que en el 2018 fueron beneficiados casi 600 mil estudiantes, de un total de 977 mil inscriptos. De este total, el 33 por ciento es de nivel superior universitario.

Para el 2019 se prevé que las inscripciones se realicen del 1 al 31 de marzo. “La única forma de inscribirse es a través de la pagina de becas Progresar del ministerio de la Nación. No tenemos oficinas provinciales que representen al programa, pero a través de la web pueden inscribirse todos los chicos entre 18 y 24 años”, precisó.

En cuanto a quienes no califican, explicó que tienen dos formas de evaluar, una socioeconómica que está exclusivamente en manos de la Anses, donde el organismo analiza si la familia no excede el monto de tres salarios mínimos, vital y móvil. En este punto es el organismo quien determina quien está apto o no.

La otra forma de certificar, a través de las universidades, donde se evalúa los requisitos académicos.

El monto se paga en 10 cuotas y la cifra depende del año que el chico estudie o si es una carrera estratégicas o no. Remarcó que se beneficiaron universidades públicas de gestión estatal y en menor porcentaje a algunos chicos de universidades privadas, que son los estudiantes que tenían el beneficio cuando estaba en manos de Anses, que no era un programa de becas como lo es ahora.

La funcionaria indicó que desde el Programa, Misiones es la primera provincia a la que llegan del interior. La convocatoria fue la semana pasada al ministerio de Educación de la Nación en Capital Federal, donde ya han asistido unas 15 universidades y la próxima semana completarían el trabajo de informar a todas.