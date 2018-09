El Gobierno acordó con el FMI una ampliación del préstamo de hasta u$s 5.000 millones

Mientras en Nueva York el presidente Mauricio Macri inició una agenda destinada a reenamorar a los mercados internacionales, en Buenos Aires parte del equipo económico continúa las negociaciones con los emisarios del FMI y ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones.

Con la supervisión constante del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, los negociadores argentinos apuran la letra chica del nuevo convenio con el Fondo. “Estamos negociando para adelantar todos los fondos del acuerdo inicial, a esto se le suma una extensión del préstamo original de u$s 5.000 millones. Ese es el tope que el FMI considera que puede otorgar por encima para una ampliación”, explicaron a ámbito.com fuentes cercanas a las conversaciones que se siguen en Buenos Aires.

Tal como anticipó este medio, el fin de semana hubo negociaciones contra reloj entre los funcionarios nacionales y los técnicos del FMI para concretar al acuerdo y llegar a una definición sobre el manejo de tipo de cambio. Más allá de lo que ya trascendió sobre este adicional, se esperaba que el anunció pueda hacerse antes de que Macri deje Nueva York. Los futuros desembolsos cubrirían necesidades financieras hasta el año 2021.

Fuente: Ámbito