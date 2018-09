Triunfos y podios en un fin de semana inolvidable para el equipo misionero del Rosamonte Racing Team

En una excelente labor del Rosamonte Racing Team en condición de local se disputó la séptima fecha del Superbike Argentino en el Autódromo Rosamonte. El público soportó el calor y disfrutó del máximo espectáculo del motociclismo. En 600 Súper Sport, una de las categorías más veloces e importantes, Emanuel Aguilar cantó victoria en lo más alto y el misionero Sebastián Pipo Giordano hizo lo propio en 600 Súper Sport B.

En 250cc. Esequiel Gomez subió al podio consiguiendo el segundo lugar en la categoría y Nahuel Santamaría fue cuarto en Yamaha R3. Realmente destacable para que cada uno de ellos pueda estar luchando por los campeonatos de cada una de las categorías.

Victoria de Emanuel Aguilar

El correntino del Rosamonte Racing Team Emanuel Aguilar hizo una carrera muy inteligente para obtener el triunfo y regalarle un espectáculo tremendo en la lucha de maniobras cerradísimas con Sebastián Salom. Passarino tomó la delantera y venía ganando hasta que sufrió una caída y tuvo que abandonar. Ema y Salom protagonizaron un carrerón prestándose la punta de la carrera en cada vuelta. Hasta que llegó la última vuelta y el piloto del equipo misionero Rosamonte Racing Team hizo una tijera y lo pasó en la zona del mixto. Salom no se quedó atrás y tiró toda la presión.

La victoria de Pipo Giordano

Sebastián Pipo Giordano pudo sacar ventajas claras desde los primeros metros, diferencias a sus rivales en la divisional B, para imponerse de punta a punta y ganar por primera vez ante su gente en el autódromo Rosamonte de Posadas y ante su gente.

En la 250cc el misionero Esequiel Gómez terminó segundo. El apostoleño venia ganando la prueba y en la última vuelta lo pasó Ezequiel Allende. Gómez la carrera se definió en la línea de llegada a favor del chaqueño. El apostoleño sigue segundo en el campeonato. Ahora da vuelta la página para pensar en la selección de fábrica de talentos que se correrá en España con pilotos de todo el mundo del 2 al 4 de octubre.

Las voces:

Esequiel Gomez segundo en Moto 3 250cc. 4T: “Dentro de todo, contento por sumar puntos y un podio más para el equipo del Rosamonte Racing Team. La carrera fue variando, tenía el triunfo, pero se me escapó por muy poco en la última curva. De todos modos conforme porque sigo luchando por el campeonato. Agradezco al Rosamonte Racing Team, al Ministerio de Deportes, a Adolfo Safran y mi familia, amigos que me vinieron a ver desde Apóstoles”. “Ahora gracias a Adrián, a los que nos ayudan estaré en España en la selección de España de talentos”, dijo.

Por su parte, Giordano sostuvo que fue “increíble el triunfo, con pilotos de más experiencia y mayor preparación, pero sin dudas me cae bien el autódromo Rosamonte. Fue clave la largada para escaparme de Alarcón. Con tantas vueltas y el intenso calor no era fácil, también fue clave lo que estábamos acostumbrados y otros pilotos no tanto”.

“Es lo que venimos a buscar la fecha un podio, soy un piloto de Corrientes pero represento al Rosamonte Racing Team de Misiones, fui local acá con la gente que me vino a ver. Muy contento ganar tiene un sabor diferente, impuse un buen ritmo de carrera. Cuando Pasarino se cayó, con Salom venía muy cerca, fui apretar en las última vueltas fui muy difícil definir como fue arriesgar y lo conseguí, pude a ver tenido una caída porque es un lugar muy difícil pero se dio. Se lo dedico al público que disfruto de la maniobra”, resumió Aguilar.

Por último, Santamaria indicó que fue una carrera “apretada, no pude descontar los punteros se escaparon pero terminé con un cuarto lugar sumamos puntos por el campeonato que es importante. Ahora voy a buscar la próxima fecha todo para seguir”.

Resultados

Moto AR 2 A (600cc Súper Sport A)

16) Emanuel Aguilar 18m40s780/1000 77) Sebastián Salom 18m40s800/1000 32) Fauto Granton 18m51s625/1000 9) Lucas Molina 19m04s331/1000 96) Santiago Frasca 19m04s392/1000 18) Matias Petratti 19m38s698/1000

Abandonó 20) Mauro Mongelos Passarino

Moto AR2B (600cc Súper Sport B)

372) Sebastián Giordano 19m01s724/1000 95) Facundo Alarcón 19m07s677/1000 98) Juan Ignacio Imirizaldu 19m09s021/1000 91) Lautaro Espejo 19m14s948/1000 123) Maximiliano Rocha 19m28s481/1000

Moto AR3 (250cc 4t)

38) Ezequiel Allende 15m48s478/1000 11) Esequiel Gómez 15m48s518/1000 848) Mateo Acevedo 15m51s375/1000 22) Joel Romero 1m18s674/1000

Abandonó: 179) Ayrton Grasa. Excluido: 74) Tomas Acevedo

Yahama R3 Cup

31) Leandro Bagnarelli 25) Emiliano Lancioni 151) Agustin Donatti 23) Nahuel Santamaria 82) Lucas Silvi 6) Andrés Gandola 96) Marcos Morillas 777) Juan Ignacio Rodríguez García 72) Alan Oliva 83) Ezequiel Caviglia 46) Valentino Cadoso 32) César Lindstrom

N/L 52) Esequiel Lirangi y 53) Sebastián Bruno

39) Marco Solorza 18m58s894/1000 22) Ramiro Gandola 19m07s754/1000 81) Matías Pérez 19m07s905/1000 65) Martín Solorza 19m08s080/1000

Abandonaron 1) Luciano Ribodino y 52) Juan M. Solorza

Moto AR1 B (Superbike B)

33) Alberto Auad Cavallotti 19m51s596/1000 82) Leonardo Villegas 19m54s391/1000 158) Marcos Gioiosa 19m58s445/1000 57) Nicolás Crexell 20m00s263/1000 93) Rodolfo Rodríguez a 1 vuelta

Abandono: 74) Ulises Cavaccini

