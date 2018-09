Transportista preso por abuso sexual: la nena de 13 años declaró en Cámara Gesell y ratificó la acusación en contra de José C.

La nena de 13 años que asiste al séptimo grado en el colegio Roque González y que hace casi una semana acusó a un transportista escolar de haber intentado abusar sexualmente de ella declaró este jueves en Cámara Gesell. Ratificó la acusación e indicó que José C. (49) le habría hecho antes otras insinuaciones que la pusieron incómoda.

La familia de la niña se presentó como querellante en la causa penal abierta tras la denuncia. Es representada en el proceso por el penalista Hugo Zapana.

Ante una psicóloga del Poder Judicial, la niña contó que el viernes de la semana pasada el hombre esperó que su mujer, que lo acompañaba en el transporte escolar, se bajara y luego de que se percatara de que los demás niños estaban dormidos, quiso avanzar sobre ella.

Por la descripción que hizo, lo que quiso es manosearla. Pero ella imploró que no lo hiciera: “No José, por favor no quiero”, le dijo, según declaró. Y el hombre se habría contenido al darse cuenta de que la niña se iba a resistir cuanto pudiera. Por eso, habría decidido amenazarla para que no dijera nada.

En su relato, la víctima dijo que en ningún momento pensó en callarse, sino que contó la traumática experiencia a sus compañeros y docentes. De hecho, desde el colegio avisaron a la madre de lo que estaba pasando.

La nena está contenida por la familia y la escuela. Sus padres quieren todo el rigor de la ley con el transportista.

José C. se enfentaría a penas de entre 3 y 10 años de cárcel por el delito de “abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la guarda” como transportista escolar.

En su declaración, la niña dejó entrever que el acusado en ocasiones anteriores le insinuaba cosas que, a la luz de lo que habría sucedido, eran la previa de lo que vino después.