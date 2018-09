Terminal de Posadas: nuevo cuarto intermedio en la discusión sobre el precio del toque de andén

Las partes no llegaron un acuerdo y volverán a reunirse el próximo jueves. Estudios de la UNaM arrojaron un canon del 19,44%. Ese número no conformó a la concesionaria ni tampoco a la cámara que agrupa a las empresas de transporte.

La reunión entre las partes involucradas en la discusión sobre el precio del toque de andén en la terminal de Posadas concluyó este miércoles sin acuerdo, por lo cual pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. “El análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM arrojó un costo eventual de la tasa del 19,44%, por lo cual la concesionaria que es la empresa Itatí y Asociados pidió unos días para estudiar y hacer algunas aclaratorias”, comentó al director de Transporte de la Municipalidad de Posadas, Iván Lambert. “Nos volvemos a reunir en cinco días hábiles; el jueves 27”, añadió.

Luego del conflicto de julio pasado, las empresas de transporte y la concesionaria concretaron un acuerdo provisorio que estipulaba bajar la tasa del 25% al 13,75%. En esa rebaja la comuna resignó temporariamente su canon del 3,5%.

Este miércoles se esperaba que el estudio encomendado a la UNaM arrojara un poco más de claridad y pudiera servir para sellar un acuerdo definitivo. Sin embargo, esto no ocurrió. Es más, desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP) se habían “plantado” en un canon del 10%; incluso antes del cónclave. “No queda claro el resultado que consigna la Facultad, ya que se hizo en base a información que le proporcionó Itatí y Asociados, en base a fotocopias simples de sus balances e información digital”, planteó Juan Manuel Fouce, representante de la CAEMTAP. Si bien destacó que la UNaM “trabajó bien sobre los datos que le dieron”, Fouce remarcó que “no se trata de documentos públicos, por lo cual no tuvimos acceso. No nos vamos a oponer a esos estudios, pero está claro que el resultado obtenido no es vinculante”.

En ese sentido, recordó que la entidad ya había manifestado que su techo se encontraba en un canon del 10%, a lo que habría que sumar el 3,5% que la Municipalidad pretende volver a cobrar de manera urgente. “Vamos a ver cómo impactan estos porcentajes en la decisión de las empresas y en el ingreso a la Terminal de Posadas”, concluyó Fouce, marcando que el debate aún tiene un final por demás incierto.