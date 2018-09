Horas desesperadas para una madre por no encontrar a su hijo pero finalmente apareció sano y salvo

Una mujer vivió un verdadero calvario en el día de hoy ya que desde la mañana no sabía nada de su hijo menor de edad que había ido a un acto en la escuela Fraternidad y recién apareció hace unas horas. Resulta que el chico había perdido la sube y se quedó con un compañerito hasta que pudieron llevarlo a su casa en barrio Ñuporá.

La mujer realizó una publicación en la red social Facebook y pidió que por favor la gente compartiera. Contó que el chico estaba en un acto de la escuela y desde las 10:45 de la mañana ya no se lo vio más por la escuela cuando terminó la actividad.

Se supo que el menor reside en el barrio Ñuporá (Garupá) y al perder la tarjeta sube, no tenía medios como para ir. Tampoco se podía comunicar con la madre y un compañero que sí tenía la tarjeta pero no dinero para prestarle, se quedó a acompañarlo para que no quedará solo. Después la familia de este chico, fue la que llevó al menor extraviado a su domicilio, justo antes que la madre realizara la denuncia y todo terminó de buena manera.