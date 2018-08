“El Gobierno Nacional tiene una deuda pendiente con las economías regionales”, sostuvo el vicepresidente de CRA

Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, efectuó un análisis de la gestión Macri con respecto al campo. Destacó el impulso a la ganadería y el sector de los granos, aunque advirtió acerca de la situación complicada de las economías regionales y el riesgo de una concentración.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) es una de las entidades del campo que mantiene un “apoyo crítico” hacia la gestión del Gobierno Nacional. Su vicepresidente, Jorge Chemes, estuvo en Misiones para participar de la Expo Rural que se realizó el fin de semana en Fachinal y efectuó una evaluación de la situación del agro argentino.

“Creo que esta Administración apostó sin dudas al sector agropecuario que genera recursos genuinos que son los dólares que necesita el Gobierno, pero ha dejado de lado a las economías regionales, con las cuales tiene una deuda pendiente como el caso de Misiones, de las frutas de Río Negro, la lechería; y los cítricos y el arroz de Entre Ríos”, enumeró.

En su evaluación, el dirigente destacó la recuperación del sector ganadero que, luego de haber perdido unas 12 millones de cabezas, se puso nuevamente de pie y comenzó a ganar terreno en el mercado externo. Sin embargo, no dudó en poner el acento en lo que su entidad considera como materia aún con aplazos. “Se hizo mucho hincapié en los granos y en la ganadería, pero todavía el contexto no ayuda porque el campo necesita estabilidad y un dólar competitivo para exportar. Nos hemos convertido en pilotos de tormentas. Hay que buscar la estabilidad, una reforma impositiva y una atención financiera porque no se puede invertir, crecer y desarrollar con altas tasas de financiación”, argumentó.

Para Chemes ese cuadro de situación asfixia más a las pymes y a las economías regionales. Y también ahoga a los pequeños productores de la agricultura familiar. “La agricultura familiar es una solución social importante, ya que generan una salida y solucionan problemas de los pueblos chicos del interior”, indicó.

La escasez de acciones que atiendan estas demandas – alertó – puede derivar en una concentración. “No si es intencional (la actitud del Gobierno), pero si estoy convencido de que esas medidas que faltan llevan a un nivel de concentración muy importante. Este tipo de situación solo puede ser afrontada por el que tiene espaldas financieras. Es muy difícil para un pequeño productor sin financiamiento defenderse; entonces, su producción puede ser absorbida por otros más grandes. Es ahí donde se produce esa concentración que no creo que sea conveniente”, remarcó finalmente.