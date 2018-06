Emergente en emergencia

Aun después de la goleada que se comió en su último partido contra los especuladores –y que determinó la salida de Sturzenegger del Central- el Gobierno de Macri sigue confiando en que los capitales financieros internacionales traerán soluciones a los problemas estructurales de la economía argentina. De allí que el ascenso a la categoría mercado emergente según el índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) se haya festejado en los despachos oficiales con más fuerza que un gol contra Brasil en el último minuto.

Tras conocerse la noticia, el presidente Macri no dudó en aseverar que el status de país emergente “sentará las bases para poder crecer”, aunque días después su flamante ministro de Producción, Dante Sica, reconoció que el segundo semestre será “muy difícil” para la economía real, especialmente para las Pymes, y que las altas tasas de interés y la suba de tarifas afectan seriamente el nivel de actividad. “Vamos a estar como en una sala de guardia”, fue su diagnóstico.

En concreto, la recategorización de Morgan Stanley pone al país en una mejor situación para captar inversión extranjera porque muchos fondos están obligados a invertir parte de su capital en países emergentes y otros solamente pueden hacerlo en países con esa calificación. El nuevo status le abre a Argentina un nuevo horizonte, aunque ello no implica que necesariamente llegarán nuevas inversiones, ya que en definitiva eso quedará sujeto a la evaluación de los inversores.

Las empresas que podrán beneficiarse directamente son las que cotizan en bolsas extranjeras –fundamentalmente Nueva York- porque la letra chica aclara que la recategorización alcanza solamente las acciones de los ADR, que son las que cotizan fuera del país.

En el espinoso terreno de las conjeturas, los analistas más optimistas estiman que llegarían entre 3.500 y 7.000 millones de dólares en forma de inversiones financieras, mientras que otros economistas más cautos a la hora de las proyecciones advierten que teniendo en cuenta los problemas de fondo que muestra la economía argentina, no hay elementos suficientes para dar por descontada la “lluvia de inversiones” que vaticinan algunos de sus pares.

¿Tregua cambiaria?

En su primera semana al frente del Banco Central, Luis Caputo consiguió que el dólar baje poco más de un peso, del récord de 28,84 a 27,75 pesos. Analistas atribuyen esta tregua a una combinación de factores entre los que destacan un manejo más coherente de la política monetaria, la recalificación como país emergente, le llegada del primer desembolso del FMI y el ingreso de dólares de la cosecha cerealera.

También en este apartado los pronósticos muestran diferencias. Los más optimistas estiman que el contexto actual garantiza una relativa estabilidad en el tipo de cambio por un plazo de unos 60 días, mientras que otros advierten que el dólar está “agarrado con alfileres” y el cualquier momento se puede volver a soltar.

En declaraciones a medios nacionales, Rodrigo Álvarez, de la consultora Analytica, consideró que “la calma debería extenderse dos o tres meses; Caputo dio un mensaje bien claro de que este tipo de cambio está bien, su primera semana ha sido buena”; mientras que Juan Paolicci, de Eco Go, evaluó que “son medidas interesantes, y van a enfriar al dólar, aunque no arriesgaría a decir más de un mes”. Menos optimista fue Lorenzo Sigaut Gravin, de Ecolatina, quien advirtió que “todavía se ve una tregua cambiaria muy tensa” y que “en cualquier momento puede volver a dar un salto el dólar”.

Dólares en fuga y tasas por las nubes

Noticias como la llegada de los dólares prometidos por el FMI y la recalificación de Argentina como emergente, mejoran las perspectivas para inversiones financieras y para que el equipo económico del Gobierno nacional siga adelante con lo que mejor le sale, que es tomar deuda, pero no alivian en el corto plazo el difícil panorama que enfrentan los actores de la economía real. Argentina sigue siendo un territorio fértil para especuladores de toda laya, pero poco amigable para quienes apuestan a producir y dar trabajo.

El nuevo ministro de Producción, Dante Sica, reconoció que “claramente, este segundo semestre va a ser mucho más difícil. Vamos a tener que mirar con mucho cuidado y atención a las pymes, porque la crisis cambiaria que llevó a tomar medidas extremas como la suba de la tasa de interés genera stress y algunos golpes”. Anticipó además que “vamos a tener por delante meses con más inflación”.

El funcionario admitió que en el sector Pyme hay riesgo de que se corten cadenas de pago por causa del altísimo costo del crédito.

Las tasas mayoristas por encima del 45 por ciento que viene convalidando el Central se traduce en intereses que superan el 55 por ciento anual para Pymes que están en condiciones de acceder al crédito bancario y superan el 100 por ciento para refinanciación de saldos de tarjeta de crédito.

La devaluación tuvo además un efecto devastador en las empresas que aprovecharon el dólar electoral de 2017 para invertir en equipamiento importado y ahora tienen una deuda que se multiplicó por la suba de la divisa.

A los que prefirieron especular en vez de producir, la Argentina de Macri les reserva un cuadro completamente opuesto: ganancias siderales aseguradas por un endeudamiento público galopante y por un acuerdo con el FMI que condicionará a las futuras administraciones.

En el contexto actual a ningún inversor argentino o que mire desde el exterior se le ocurre poner su dinero en la industria, la producción o el comercio cuando tiene rentabilidad asegurada hamacándose entre las Lebac y el dólar. Como resultado, la fuga de capitales se mantiene en niveles altos.

Las compras netas de divisas para formación de activos externos -dólar ahorro- totalizaron entre enero y mayo 13.602 millones. Si se sostiene ese nivel de fuga en lo que resta del año, el Banco Central deberá entregar otros 19.040 millones de dólares solamente para abastecer esa demanda, cifra supera ampliamente los desembolsos comprometidos por el FMI hasta diciembre.

Para quienes no tienen la oportunidad de jugar en la timba especulativa porque están obligados a destinar la totalidad de sus ingresos para comprar alimentos, pagar servicios y otros menesteres necesarios para la supervivencia –es decir la gran mayoría de los argentinos- el contexto de licuación de salarios generado a partir de la devaluación implica una reducción en la calidad de vida. Son ellos los que en definitiva terminan pagando las ganancias siderales que se llevan los especuladores.

En Misiones el Gobierno provincial debió reforzar sus esfuerzos para ofrecer una alternativa viable de crédito para pymes y microempresas a través del Fondo de Crédito de Misiones. Mientras en el mercado las tasas no bajan de 55 por ciento, dicho organismo sostiene líneas con tasas de interés de 10 por ciento anual a empresas que pretendan desarrollar proyectos que demanden mano de obra. El Gobierno provincial busca de este modo apuntalar la generación de nuevos puestos de trabajo en un contexto de recesión generada por las políticas nacionales.

Santo paro

Al calor del creciente descontento por el rumbo de la economía, la CGT realizará el lunes un nuevo paro general, el tercero en lo que va del mandato de Macri, pero esta vez con un apoyo decidido de la Iglesia. En un gesto contundente, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social invitó a los principales dirigentes sindicalistas y de organizaciones sociales a participar de las deliberaciones de la denominada Semana Social que se realizó el fin de semana en Mar del Plata.

Antes de iniciar las jornadas, el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, acusó al Gobierno nacional de dejar de lado temas sociales relevantes, como la pobreza, para poner en el foco otros coyunturales, como la legalización del aborto y -más reciente- los salarios de la Iglesia.

Más allá de las genuinas preocupaciones de la Iglesia por cuestiones como el crecimiento de la pobreza y el deterioro del salario, está claro que la apertura del debate por la despenalización del aborto que habilitó Macri fue tomada como una declaración de guerra por la Iglesia que se muestra cada vez más dispuesta a apoyar expresiones de protesta contra el Gobierno nacional.

En un tiro por elevación a la gobernadora de Buenos Aires, Eugenia Vidal, monseñor Lugones cuestionó la desigualdad en las paritarias. “No puede ser que a algunos trabajadores se les dé un 25% de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas”, señaló, en directa alusión a la enorme brecha entre el acuerdo que alcanzaron los camioneros y la flaca oferta que la provincia de Buenos Aires les hizo a sus maestros.

En lo que representó otro guiño a los sindicatos que van al paro, el representante de la Iglesia recordó que “el derecho a huelga es una herramienta que propone la doctrina social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social”.

Desde la CGT anticipan que la huelga será una formidable manifestación de malestar social y advierten que si luego del paro el Gobierno nacional no aplica “ninguna corrección” aumentará el nivel de confrontación de todos los sindicatos.

Uno de los más duros dentro de la CGT es Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la central obrera. “Hasta el momento, el diálogo no ha funcionado, porque hay buenos modales, pero muy poca voluntad para correcciones. Esperemos que después de esta formidable manifestación del malestar social del lunes, haya otra capacidad para entender los problemas que están generando estas medidas”, señaló.

Cada vez más rojo

Mientras el Gobierno nacional celebraba la llegada de los dólares frescos del FMI y el ascenso a la categoría de emergente, el INDEC difundía datos preocupantes de intercambio comercial. En mayo esa cuenta dejó un déficit de 1.285 millones de dólares, más que el doble de los 576 millones de dólares de pérdida que había registrado en igual mes del año pasado. A pesar de la devaluación de abril, las exportaciones cayeron 6 por ciento respecto a mayo de 2017 y las importaciones aumentaron 6,3 por ciento.

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda indicó que el déficit comercial actual es el más grande de la historia, considerando que superó los desbalances de 1994 y 1998. “De mantenerse el desbalance externo actual, el déficit comercial será casi el triple de la meta oficial pautada por el presupuesto 2018, en u$s 5.600 millones; considerando que el acumulado actual se ubica en los u$s 4.691 millones y el proyectado a fin de año es de u$s 11.258 millones”, señala el trabajo.

El informe indica además que el resultado comercial de los primeros cinco meses fue 40 veces peor al promedio de los cinco primeros meses de los últimos cinco años. “El déficit comercial de u$s 4.691 millones acumulados para los primeros cinco meses del año, representa un récord de déficit comercial para tal período, medido en dólares corrientes. Asimismo, si se lo deflacta por el IPC de EEUU para lograr una unidad de medida más homogénea, el resultado no deja de ser alarmante: se trata del segundo mayor déficit desde 1994”, indica el estudio.

Pérdida de confianza

Los números que manejan las consultoras privadas indican que el deterioro de la economía tiene un correlato directo en la imagen del Gobierno y sus posibilidades de cara a 2019. Una encuesta de la consultora Synopsis realizada este mes y difundida hace pocos días, indica que la imagen positiva de la gestión de Mauricio Macri cayó por séptimo mes consecutivo después del pico de 51 por ciento alcanzado en noviembre pasado. Dicho estudio consigna que 48 por ciento de los consultados tiene una imagen negativa del desempeño del presidente y su equipo y 29 por ciento tiene una opinión positiva.

La economía aparece como la principal preocupación de los encuestados, principalmente la inflación y el desempleo. 66 por ciento de los consultados entiende que la situación económica actual es peor a la del año pasado y solo 9 por ciento la considera mejor.

A la hora de hacer proyecciones también prima el pesimismo. 49 por ciento espera que el año próximo sea peor que el actual y 27 por ciento espera una mejoría.

La encuesta también mide escenarios de ballotage entre posibles candidatos a presidente y muestra cómo varió la intención de voto de dichos candidatos de marzo a junio. Según este trabajo, la diferencia a favor de Macri en una hipotética segunda vuelta contra Cristina se redujo de 17 puntos en marzo a poco más de 7 en junio, en ambos casos con un margen de indecisos de 18 por ciento.

El crecimiento de Cristina, siempre según el trabajo de Synopsis, se estaría dando en detrimento de candidatos provenientes del peronismo más dialoguista, como el gobernador de Salta Manuel Urtubey.

Tabaco y madera

En lo que respecta a la economía y la producción de Misiones, el sector tabacalero recibió durante la semana una confirmación muy esperada. En diálogo con Misiones Online, el Coordinador del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras de la Nación, Marcelo Calçada, aseguró que el ajuste fiscal que prepara el Gobierno nacional para cumplir con los requisitos del FMI no tocará al Fondo Especial del Tabaco (FET).

Aunque el mismo funcionario también dejó una mala noticia al desestimar la posibilidad de que se instrumente la automatización de los pagos del FET, un reclamo que vienen impulsando desde hace más de dos años las provincias tabacaleras y que fue comprometido por el presidente Macri en su última visita a Misiones, en abril último.

Los pequeños y medianos forestadores siguen penando con un modelo de concentración del mercado forestal en la provincia que tiene como principal comprador de rollos triturables al grupo Arauco en un contexto de sobreoferta de rollos finos y rollos triturables sumado a los altos costos por la inflación y la incertidumbre en las políticas económicas de la Argentina.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com el presidente de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Ltda., Manfredo Seifert afirmó que la situación golpea en forma “crítica” a los más de 600 silvicultores asociados a dicha entidad.

“Los pequeños productores forestales de la cooperativa enfrentan una situación económica crítica en este escenario. De alguna manera, se sienten defraudados con las políticas nacionales de promoción de inversiones para bosques cultivados a través de la Ley 25.080, ya que nos subimos a un tren que aún no encuentra el rumbo en el país, tras 20 años de vigencia del régimen”, disparó.

La realidad es que en Misiones hay un excedente de madera en el sector forestal, que ronda los 5 millones de metros cúbicos, según datos oficiales de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de la provincia, y el equipo del gobierno provincial se encuentra realizando reuniones con diferentes actores y estudios de factibilidad de proyectos entre los organismos de Producción, Energía, Industria y Ecología, para acercar inversores externos a los actores locales

Política local

El deterioro de la economía nacional y el giro hacia la ortodoxia que dio la gestión de Macri para satisfacer al FMI y a los mercados tiene una incidencia directa en Misiones. Desde Cambiemos son consientes de que si continúa cayendo la imagen del Gobierno nacional se diluirán sus posibilidades de disputarle a la renovación la gobernación en 2019 e incluso de repetir el triunfo que obtuvieron el año pasado en municipios como Posadas.

Desde la renovación la principal preocupación tiene que ver con el impacto social que generaría el ajuste previsto por Nación en un contexto de inflación y de caída de la actividad. La instrucción del gobernador Passalacqua a su Gabinete es trabajar cerca de la gente y estar especialmente atentos a las necesidades de los sectores más postergados.

Para el ala radical de Cambiemos, la principal dificultad pasa por encuadrar un discurso acorde a los principios progresistas de ese partido y al mismo tiempo defender las políticas que impulsa el Gobierno nacional, en el que por otra parte no tiene mucha participación a la hora de la toma de decisiones.

Dirigentes rivales de Cambiemos en Misiones –especialmente del Pays- suelen aprovechar esa contradicción para fustigar a los radicales, especialmente en el ámbito de la Legislatura. En la sesión del jueves pasado, por pedido de un diputado, se reprodujo un discurso de Raúl Alfonsín en formato audiovisual en el que el expresidente cuestionaba “las concepciones neoconservadoras que día a día ganan terreno y que procuran una democracia elitista sin participación, sin compromiso, sin búsqueda de igualdad de oportunidades. Se instaba a gastar cada vez menos en educación y en salud”.

Recordaba Alfonsín en sus años de presidente que “esas recetas que llegaban al poder en Estados Unidos con la presidencia de Reagan influyeron en los organismos internacionales de crédito, como el FMI, que en las condicionalidades de los créditos que prestaba pretendía imponer a América Latina y a la Argentina, criterios que de ninguna manera queríamos aceptar porque no queríamos pagar la deuda externa sobre el hambre de nuestro pueblo”.

Tal fue el enojo de los radicales con el recuerdo de un Alfonsín en franca oposición a políticas muy parecidas a las que hoy defiende el radicalismo, que el diputado Gustavo González, pidió que se prohibiera pasar videos durante las sesiones.

En el plano político, la novedad es la consolidación de un nuevo espacio de jóvenes que pretende construir una alternativa para una nueva ciudad de Posadas, conformado por independientes, peronistas y radicales desencantados con Cambiemos que se unieron para formar un nuevo encuentro.

Elogio a la salud

Por otra parte, otra vez, el sistema de salud misionero fue elogiado y distinguido en comparación con otras provincias, en el marco del 55º Congreso Internacional de Cirugía del Litoral, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Posadas con la presencia de profesionales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil y fue organizado por la Asociación de Cirujanos Unidos de Misiones.

El vicegobernador Oscar Herrera resaltó que Misiones tuvo un crecimiento en materia de salud y desarrollo desde la baja, mediana y alta complejidad “con avances que hace 15 años atrás no se podrían a ver mostrado, hablando particularmente de un tema como es la cirugía robótica implementada en un hospital público”.

Agregó que “es un orgullo además contar con los profesionales que se formaron en otras partes del mundo y que han vuelto a nuestra provincia para enseñar, brindar y dotar de la mayor tecnología a los misioneros”. Resaltó, además, que con madurez durante este tiempo recorrido se tuvo que crecer en materia de atención primaria de la salud, red de ambulancias en toda la Provincia, teniendo un crecimiento con hospitales de nivel 1 y 2 con inversiones en hospitales de nivel 3 en el interior de Misiones, y con más del 15 % del presupuesto destinado al área de salud.

Además el Vicegobernador destacó “el crecimiento y desarrollo de la creación y puesta en marcha de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI) que acompaña el desarrollo del recurso humano necesario para afrontar las necesidades de nuestra gente con una fuerte inversión” desde el Estado misionero.

Durante tres días, profesionales de prestigio internacional disertan sobre diferentes temas tales como: Manejo de tumores pancreáticos, Enfoque actual del manejo de tumores hepáticos, Cirugía Robótica, Cirugía bariátrica, Ecografía para cirujanos, Cirugía pediátrica, entre otros.